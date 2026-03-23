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FEMINICÍDIO "Talentosa e cheia de sonhos", diz Unicap sobre aluna que foi morta por empresário em Boa Viagem Isabel Cristina Oliveira dos Santos tinha 22 anos e era estudante do 4º período do curso de Medicina na instituição

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) lamentou, em nota de pesar, a morte de Isabel Cristina Oliveira dos Santos. Ela foi morta na noite desse domingo (22) pelo companheiro e encontrada no apartamento onde morava, no conjunto residencial Le Parc, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Isabel tinha 22 anos, era mãe de uma menina de apenas três anos e cursava o 4º período do curso de Medicina na instituição. O ex-companheiro, identificado como Silvio Souza Silva, tirou a própria vida no mesmo local.

Na nota, a universidade se solidariza com a vítima, familiares e amigos. "Este ato de extrema violência ceifou a vida de uma jovem talentosa e promissora, cheia de sonhos e comprometida com sua formação profissional e com o cuidado com o outro", destaca a instituição.

Na nota, a Unicap também cobra justiça por mais um caso de violência de gênero no estado, "que continua a tirar a vida de tantas mulheres em nosso país, e reafirma seu compromisso na luta por uma sociedade onde as mulheres sejam respeitadas em suas escolhas e decisões e possam viver em segurança, inclusive em seus próprios lares".

"A indignação causada pelo assassinato de Isabel deve motivar uma reflexão profunda sobre como cada um de nós pode contribuir para frear a violência contra as mulheres no Brasil, cujos índices são alarmantes e inaceitáveis. Precisamos combater com firmeza o machismo, a desigualdade de gênero e a cultura patriarcal", completa.

Turma também se manifestou

Também por meio de nota publicada nas redes sociais, o perfil da turma de Isabel lamentou a morte da jovem "com profundo pesar e o coração tomado por dor e saudade".

"Isabel foi muito mais do que uma estudante exemplar — foi uma filha dedicada, uma amiga leal e, acima de tudo, uma mãe extraordinária. Sua força, sua doçura e o amor imenso que tinha por sua filha, Aurora, marcaram todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", afirma o comunicado da turma 21 de Medicina da Unicap.

Além de se solidarizar com a vítima, a turma também reiterou sua indignação com o caso.

"Isabel foi vítima de feminicídio — uma violência cruel e inaceitável que, infelizmente, ainda tira a vida de tantas mulheres todos os dias. Não podemos naturalizar essa realidade. Não podemos nos calar. A violência contra a mulher é um problema urgente, estrutural e que precisa ser combatido com firmeza, denúncia e JUSTIÇA", diz trecho da nota.

Entenda o caso

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 22h. Logo após atirar contra a cabeça da ex, Sílvio tirou a própria vida, também disparando contra a própria cabeça.

No local foram encontrados um revólver, três munições calibre 38, sendo duas deflagradas e uma intacta, além de três celulares do modelo iPhone.

Sílvio era empresário do ramo de esquadrias de alumínio e vidro, ligado à construção civil, além de cantor. Na área artística, era conhecido como Dom Silver, e se lançou na cena musical em 2021, chegando a gravar, inclusive, músicas gospel em ritmo de forró. Somente no Instagram, tinha mais de 660 mil seguidores.

Isabel Cristina Oliveira dos Santos, Silvio Souza Silva e a filha dos dois. - Foto: Reprodução/Threads

Ainda segundo relatos policiais, o casal estava junto há oito anos e tinha uma filha de três anos. Os desentendimentos eram frequentes e Isabel possuía uma medida protetiva contra ele, mas mesmo assim Sílvio frequentava o apartamento.

No último domingo, após discutirem, Isabel teria informado à irmã que o ex havia arremessado uma sandália contra ela e saído do local. Logo em seguida, ele retornou e cometeu o crime. Ao chegarem no imóvel, a filha do casal, a irmã e a cunhada de Isabel se depararam com a imagem assustadora. Os dois estavam mortos.

Polícia investiga

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que investiga o caso como "feminicídio consumado seguida de morte do autor".

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", completa.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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