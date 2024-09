A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Governo talibã do Afeganistão tenta aproximação com Brics Cúpula dos Brics será realizada de 22 a 24 de outubro em Kazan

Os talibãs, cujo governo no Afeganistão não é oficialmente reconhecido por nenhum país do mundo, manifestaram na noite de terça-feira seu desejo de se aproximar dos Brics, um mês antes da cúpula do bloco na Rússia.

"Os países com recursos importantes e as maiores economias do mundo estão associados aos Brics, em particular a Rússia, a Índia e a China, membros-chave", disse o porta-voz adjunto do governo, Hamdullah Fitrat, aos jornalistas.

"Temos boas relações econômicas e intercâmbios comerciais com eles e desejamos expandir (estas) relações e participar dos fóruns econômicos dos Brics", acrescentou.

A cúpula dos Brics será realizada de 22 a 24 de outubro em Kazan. Formado inicialmente por quatro membros (Brasil, China, Índia e Rússia) em 2009, o bloco foi ampliado com a adesão da África do Sul em 2010, e este ano se expandiu para diversos outros países em desenvolvimento, como Egito e Irã.

Questionado pela AFP nesta quarta-feira se o Afeganistão foi convidado para a cúpula dos Brics e a que nível estaria representado, o Ministério das Relações Exteriores afegão disse não ter "nenhuma informação".

Mais de três anos após os talibãs retomarem o poder, o Emirado Islâmico do Afeganistão quer romper seu isolamento aproximando-se da Rússia, da China, da Índia e da maioria das repúblicas da Ásia Central, principalmente através de intercâmbios econômicos e comerciais.

Como sinal desta aproximação, a Rússia anunciou em maio sua intenção de retirar os talibãs da sua lista de organizações terroristas.

Em julho, o presidente Vladimir Putin declarou que considerava os talibãs "aliados na luta contra o terrorismo".

Veja também

DEOLANE BEZERRA "Sou inocente" e "justiça será feita": veja o que Deolane disse ao sair fórum no Recife