Talibã liberta jovem afegã presa por gerir academia de taekwondo para meninas

Khadija Ahmadzada passou 13 dias detida por "violar regras" impostas a esportes femininos

Montagem com Khadija Ahmadzada ao lado de um suposto assassino prestes a ser executado diante de uma multidão em Cabul Montagem com Khadija Ahmadzada ao lado de um suposto assassino prestes a ser executado diante de uma multidão em Cabul  - Foto: Reprodução / Redes sociais / AFP via Getty Imagens

Uma jovem afegã de 22 anos que, segundo relatos, administrava uma academia de taekwondo para meninas foi libertada após passar 13 dias na prisão, confirmou nesta sexta-feira (23) um porta-voz da Suprema Corte do Talibã.

Khadija Ahmadzada foi detida por estar em “violação” das regras relativas a academias esportivas femininas, informou ao BBC um representante do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício.

Clubes esportivos estão fechados para mulheres desde 2021, quando o Talibã retornou ao poder, sob a promessa — ainda não cumprida — de reabertura apenas após a criação de um “ambiente seguro” alinhado à interpretação rigorosa da lei islâmica.

Até janeiro de 2026, nenhuma academia foi reaberta e mulheres seguem impedidas de competir, em meio a um conjunto de medidas que restringiram direitos à educação, ao trabalho e à autonomia, além de impor regras estritas de vestimenta.

Ahmadzada, que vive perto da cidade de Herat, foi detida com outras pessoas após inspetores constatarem “irregularidades”, segundo o ministério. As acusações incluíram não usar “hijab adequado”, tocar música e permitir a mistura de gêneros no espaço.

Ela teria recebido advertências antes de ser condenada a 13 dias de prisão. O caso foi então encaminhado à Suprema Corte, que determinou sua libertação na quinta-feira (23). Não há informações oficiais sobre seu paradeiro atual.

A prisão provocou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de Richard Bennett, relator especial da ONU para direitos humanos no Afeganistão, que pediu publicamente a libertação imediata da jovem.

