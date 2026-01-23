A- A+

MUNDO Talibã liberta jovem afegã presa por gerir academia de taekwondo para meninas Khadija Ahmadzada passou 13 dias detida por "violar regras" impostas a esportes femininos

Uma jovem afegã de 22 anos que, segundo relatos, administrava uma academia de taekwondo para meninas foi libertada após passar 13 dias na prisão, confirmou nesta sexta-feira (23) um porta-voz da Suprema Corte do Talibã.

Khadija Ahmadzada foi detida por estar em “violação” das regras relativas a academias esportivas femininas, informou ao BBC um representante do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício.

Clubes esportivos estão fechados para mulheres desde 2021, quando o Talibã retornou ao poder, sob a promessa — ainda não cumprida — de reabertura apenas após a criação de um “ambiente seguro” alinhado à interpretação rigorosa da lei islâmica.

Até janeiro de 2026, nenhuma academia foi reaberta e mulheres seguem impedidas de competir, em meio a um conjunto de medidas que restringiram direitos à educação, ao trabalho e à autonomia, além de impor regras estritas de vestimenta.

Ahmadzada, que vive perto da cidade de Herat, foi detida com outras pessoas após inspetores constatarem “irregularidades”, segundo o ministério. As acusações incluíram não usar “hijab adequado”, tocar música e permitir a mistura de gêneros no espaço.

Ela teria recebido advertências antes de ser condenada a 13 dias de prisão. O caso foi então encaminhado à Suprema Corte, que determinou sua libertação na quinta-feira (23). Não há informações oficiais sobre seu paradeiro atual.

A prisão provocou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de Richard Bennett, relator especial da ONU para direitos humanos no Afeganistão, que pediu publicamente a libertação imediata da jovem.

