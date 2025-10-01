Talibã restabelece telecomunicações em Cabul e outras províncias do Afeganistão

A- A+

Afeganistão

As redes móveis voltaram a funcionar nesta quarta-feira (1ª) em várias províncias do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, 48 horas depois da suspensão das telecomunicações por parte do regime talibã.

Correspondentes da AFP informaram que também havia sinal de várias operadoras nas províncias de Kandahar, Khost, Ghazni e Herat.

A confusão tomou conta do país na noite de segunda-feira, quando os serviços de telefonia móvel e internet foram interrompidos.



A maioria dos negócios ficou paralisada, incluindo bancos, correios e mercados, enquanto os hospitais tiveram que funcionar sem acesso aos prontuários dos pacientes.

O apagão em massa ocorreu semanas após o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias para evitar a "imoralidade", por ordem do líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada.

