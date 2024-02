Talibãs executam dois condenados por assassinato em estádio de futebol

Dois homens condenados por assassinato foram executados em público no Afeganistão nesta quinta-feira (22), em um estádio de futebol da cidade de Ghazni, na região leste do país,

Milhares de homens compareceram ao estádio para assistir as execuções.

"As duas pessoas foram condenadas por assassinato (...) após dois anos de processo nos tribunais do país. A ordem (de execução) foi assinada pelo líder supremo do país, Hibatullah Akhundzada", anunciou à multidão um alto representante da Suprema Corte, Atiqullah Darwish.