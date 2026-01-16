A- A+

Show Tamandaré recebe Padre Fábio de Melo no 13º Dia da Consciência Cristã Evento acontece no próximo dia 24 de janeiro, na Vila Padre Arlindo, em Ipojuca

A 13ª edição do Dia da Consciência Cristã, em Tamandaré, apresenta programação que promete emocionar o público. O evento, que acontece no dia 24 de janeiro, acontece na Vila Padre Arlindo, espaço batizado com o nome do grande idealizador da data, o Padre Arlindo. Para esta edição especial, o sacerdote recebe o Padre Fábio de Melo, uma das maiores vozes católicas do Brasil, autor de best-sellers e apresentador do programa Direção Espiritual.

A Vila Padre Arlindo será aberta ao público a partir das 15h, preparando o ambiente para uma tarde de convivência, espiritualidade e encontro entre famílias, moradores e turistas. A programação continua e, às 16h30, terá apresentação do grupo 3 Palavrinhas, atração dedicada ao público infantil. Logo depois, às 18h, o Padre Arlindo celebra a Santa Missa, reunindo fiéis, turistas e moradores em um grande momento de fé.

Padre Arlindo celebrará mais um Santa Missa - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na sequência, às 19h30, o palco recebe os Amigos do Padre Arlindo, grupo formado por Dudu do Acordeom, Maciel Melo, Roberto Cruz, Anna Alves, Nádia Maia, Andrezza Formiga e Viviane Arruda, levando música, identidade nordestina e emoção ao público. Às 20h30min, Padre Fábio de Melo sobe ao palco, apresentando um show que une música e inspiração, em sintonia com a atmosfera espiritual vivida durante todo o evento.

O Dia da Consciência Cristã é um evento totalmente filantrópico. Todo o lucro arrecadado será destinado à Creche Fundação Padre Enzo, que atende cerca de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social em Tamandaré. Sob a direção de Padre Arlindo, a instituição oferece educação de qualidade, alimentação, apoio emocional e social, transformando vidas e impactando positivamente a comunidade.

Serviço

Data: 24 de janeiro de 2026

Abertura da Vila: 15h

Local: Vila Padre Arlindo, Tamandaré, PE

Ingressos: R$ 60

Pontos de Venda

Online

Sympla

sympla.com.br

Tamandaré

Instituto Padre Arlindo

Loja Marminino, Vila Padre Arlindo

Loja Ponto Cell

Associação Padre Enzo, Creche

Boomerang Steak Burger

Caruaru

Quiosque Case e Cia

Shopping Difusora

Recife e Região Metropolitana

Além do Campo

Av. 17 de Agosto, 125

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1167

Posto Setta

Boa Viagem, Rua Ernesto de Paula Santos, 913

Madalena, Rua Real da Torre, 954

Padaria Com.Pão

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 745

Graças, Recife, PE



Com informações da assessoria

