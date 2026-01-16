Sex, 16 de Janeiro

Tamandaré recebe Padre Fábio de Melo no 13º Dia da Consciência Cristã

Evento acontece no próximo dia 24 de janeiro, na Vila Padre Arlindo, em Ipojuca

Em 2025, Padre Fábio de Melo gravou DVD no Marco ZeroEm 2025, Padre Fábio de Melo gravou DVD no Marco Zero - Foto:  Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A 13ª edição do Dia da Consciência Cristã, em Tamandaré, apresenta programação que promete emocionar o público. O evento, que acontece no dia 24 de janeiro, acontece na Vila Padre Arlindo, espaço batizado com o nome do grande idealizador da data, o Padre Arlindo. Para esta edição especial, o sacerdote recebe o Padre Fábio de Melo, uma das maiores vozes católicas do Brasil, autor de best-sellers e apresentador do programa Direção Espiritual.

Leia também

• Igreja Matriz de Santo Antônio, no centro do Recife, é entregue após 15 meses de reforma

A Vila Padre Arlindo será aberta ao público a partir das 15h, preparando o ambiente para uma tarde de convivência, espiritualidade e encontro entre famílias, moradores e turistas. A programação continua e, às 16h30, terá apresentação do grupo 3 Palavrinhas, atração dedicada ao público infantil. Logo depois, às 18h, o Padre Arlindo celebra a Santa Missa, reunindo fiéis, turistas e moradores em um grande momento de fé.

Santa Missa na Vila Padre ArlindoPadre Arlindo celebrará mais um Santa Missa - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na sequência, às 19h30, o palco recebe os Amigos do Padre Arlindo, grupo formado por Dudu do Acordeom, Maciel Melo, Roberto Cruz, Anna Alves, Nádia Maia, Andrezza Formiga e Viviane Arruda, levando música, identidade nordestina e emoção ao público. Às 20h30min, Padre Fábio de Melo sobe ao palco, apresentando um show que une música e inspiração, em sintonia com a atmosfera espiritual vivida durante todo o evento.

O Dia da Consciência Cristã é um evento totalmente filantrópico. Todo o lucro arrecadado será destinado à Creche Fundação Padre Enzo, que atende cerca de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social em Tamandaré. Sob a direção de Padre Arlindo, a instituição oferece educação de qualidade, alimentação, apoio emocional e social, transformando vidas e impactando positivamente a comunidade.

Serviço
Data: 24 de janeiro de 2026
Abertura da Vila: 15h
Local: Vila Padre Arlindo, Tamandaré, PE
Ingressos: R$ 60

Pontos de Venda

Online
Sympla
sympla.com.br

Tamandaré
Instituto Padre Arlindo
Loja Marminino, Vila Padre Arlindo
Loja Ponto Cell
Associação Padre Enzo, Creche
Boomerang Steak Burger

Caruaru
Quiosque Case e Cia
Shopping Difusora

Recife e Região Metropolitana
Além do Campo
Av. 17 de Agosto, 125
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1167

Posto Setta
Boa Viagem, Rua Ernesto de Paula Santos, 913
Madalena, Rua Real da Torre, 954

Padaria Com.Pão
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 745
Graças, Recife, PE

Com informações da assessoria

