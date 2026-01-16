Tamandaré recebe Padre Fábio de Melo no 13º Dia da Consciência Cristã
Evento acontece no próximo dia 24 de janeiro, na Vila Padre Arlindo, em Ipojuca
A 13ª edição do Dia da Consciência Cristã, em Tamandaré, apresenta programação que promete emocionar o público. O evento, que acontece no dia 24 de janeiro, acontece na Vila Padre Arlindo, espaço batizado com o nome do grande idealizador da data, o Padre Arlindo. Para esta edição especial, o sacerdote recebe o Padre Fábio de Melo, uma das maiores vozes católicas do Brasil, autor de best-sellers e apresentador do programa Direção Espiritual.
A Vila Padre Arlindo será aberta ao público a partir das 15h, preparando o ambiente para uma tarde de convivência, espiritualidade e encontro entre famílias, moradores e turistas. A programação continua e, às 16h30, terá apresentação do grupo 3 Palavrinhas, atração dedicada ao público infantil. Logo depois, às 18h, o Padre Arlindo celebra a Santa Missa, reunindo fiéis, turistas e moradores em um grande momento de fé.
Na sequência, às 19h30, o palco recebe os Amigos do Padre Arlindo, grupo formado por Dudu do Acordeom, Maciel Melo, Roberto Cruz, Anna Alves, Nádia Maia, Andrezza Formiga e Viviane Arruda, levando música, identidade nordestina e emoção ao público. Às 20h30min, Padre Fábio de Melo sobe ao palco, apresentando um show que une música e inspiração, em sintonia com a atmosfera espiritual vivida durante todo o evento.
O Dia da Consciência Cristã é um evento totalmente filantrópico. Todo o lucro arrecadado será destinado à Creche Fundação Padre Enzo, que atende cerca de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social em Tamandaré. Sob a direção de Padre Arlindo, a instituição oferece educação de qualidade, alimentação, apoio emocional e social, transformando vidas e impactando positivamente a comunidade.
Serviço
Data: 24 de janeiro de 2026
Abertura da Vila: 15h
Local: Vila Padre Arlindo, Tamandaré, PE
Ingressos: R$ 60
Pontos de Venda
Online
Sympla
sympla.com.br
Tamandaré
Instituto Padre Arlindo
Loja Marminino, Vila Padre Arlindo
Loja Ponto Cell
Associação Padre Enzo, Creche
Boomerang Steak Burger
Caruaru
Quiosque Case e Cia
Shopping Difusora
Recife e Região Metropolitana
Além do Campo
Av. 17 de Agosto, 125
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1167
Posto Setta
Boa Viagem, Rua Ernesto de Paula Santos, 913
Madalena, Rua Real da Torre, 954
Padaria Com.Pão
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 745
Graças, Recife, PE
