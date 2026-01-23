A- A+

SAÚDE Tamanho não é documento: especialistas contam do que pacientes bem-dotados reclamam na terapia Durante décadas, foi reforçada a ideia de que ter um pênis grande seria sinônimo de maior atratividade e desempenho sexual, mas segundo o que alguns 'sortudos' falam no divã, não parece ser bem assim

Durante décadas, mensagens culturais, produtos da mídia e expectativas sociais reforçaram a ideia de que um pênis grande seria sinônimo de maior atratividade, poder ou desempenho sexual entre os homens. Essa narrativa levou muitos a supor que pessoas com um órgão sexual mais avantajado seriam automaticamente mais habilidosas na cama. Mas, de acordo com o que alguns 'sortudos' falam no divã, não parece ser bem assim.

“Muitos dos meus clientes com pênis maiores relatam uma série de desafios, desde desconforto pessoal até dificuldades durante o sexo penetrativo com o parceiro”, afirmou ao site HuffPost a sexóloga e educadora sexual Dr. Mindy DeSeta, desenvolvedora do aplicativo de relacionamentos Hily.



“Todo ato de intimidade carrega um impacto emocional, especialmente quando um aspecto físico, como a anatomia, pode causar dor ou desconforto ao parceiro de forma não intencional. É crucial que ambos abordem essas situações com empatia, comunicação aberta e paciência, pois essas experiências afetam profundamente os sentimentos, o prazer e a sensação de conexão de cada pessoa”, afirma.

Pessoas com pênis de cerca de 18 centímetros ou mais frequentemente levam questões relacionadas à penetração para as sessões, explica DeSeta. “O canal vaginal médio tem apenas cerca de cinco a dez centímetros de comprimento; portanto, se o pênis for muito mais longo, ele pode atingir o colo do útero, o que pode ser desconfortável ou até doloroso. Por isso, muitas posições simplesmente não funcionam bem”.

O sexo oral também apresenta dificuldades próprias, como engasgos ou estímulo excessivo do reflexo de vômito, com mais frequência do que em casos de pênis de tamanho médio. “Meus clientes relatam que tanto o sexo penetrativo quanto o oral nem sempre são tão prazerosos quanto gostariam”, diz DeSeta. “O comprimento extra pode limitar o número de posições confortáveis e, muitas vezes, significar menos estimulação ao longo de todo o pênis, enquanto a circunferência maior pode causar desconforto ou até lacerações vaginais”.

A especialista sugere que os parceiros explorem posições com penetração mais superficial, como o tradicional 'papai-e-mamãe' ou de 'conchinha'. Ela também recomenda o uso de lubrificante. “É útil em qualquer situação íntima”, afirma. “Quando a penetração envolve um objeto maior, a lubrificação é crucial”. Ainda assim, faz um alerta: “O lubrificante costuma acelerar as coisas e pode fazer o pênis escorregar mais para dentro do que o desejado. Evite o efeito ‘escorregador’ e use com moderação”.

Pressão e ansiedade

O estigma social de que ter um “pênis grande” significa automaticamente um sexo incrível “coloca muita pressão para performar e proporcionar ao parceiro um orgasmo fora deste mundo”, diz DeSeta. “Essas expectativas criam ansiedade de desempenho, pois muitos sentem a necessidade de corresponder a esse ideal”. Segundo ela, isso pode aumentar o risco de disfunções sexuais, como a disfunção erétil, ou até levar à evitação do sexo.

DeSeta afirma que essas pessoas costumam viver uma mistura de emoções. “Por um lado, sentem a pressão de atender às expectativas sociais de performances sexuais impressionantes; por outro, têm medo de machucar o parceiro”, explicou. “Essa combinação frequentemente leva a sentimentos de vergonha ou de não serem compreendidos”.

Trauma silencioso

O psicólogo Dr. Rod Mitchell, especialista em terapia sexual e recuperação de traumas, relata que um dos padrões mais dolorosos que observa é o desenvolvimento de traumas em pessoas com pênis maiores por causarem dor repetidamente aos parceiros durante o sexo.

“Eu chamo isso de uma lesão empática”, disse Mitchell. “Cada vez que o parceiro faz uma careta ou diz ‘espera, isso dói’, você absorve um microtrauma. Esses homens carregam o peso de ter machucado alguém que amam, repetidas vezes, com o próprio corpo”.

Segundo ele, o que parece ansiedade de desempenho é, na verdade, uma resposta traumática. “O corpo passa a tratar o desconforto ou a dor sexual repetidos como uma ameaça”, explicou. “A culpa reprograma o cérebro para enxergar a intimidade como algo perigoso; então a ansiedade surge antes mesmo do sexo começar, ativando uma resposta de estresse que redireciona o fluxo sanguíneo para longe dos genitais”.

Em outros casos, o corpo tenta “escapar” da ameaça, levando à ejaculação precoce. Em qualquer cenário, afirma Mitchell, o sentimento de “fracasso” aprofunda a vergonha e mantém o ciclo.

Vergonha inesperada

Talvez o aspecto mais surpreendente seja a vergonha associada a um pênis maior. “Todo mundo diz que eles são sortudos, que deveriam se sentir confiantes”, diz Mitchell. “Mas o que aparece na sessão é solidão. Você não consegue falar sobre o medo de machucar quem ama porque isso soa absurdo para a maioria das pessoas. Então você internaliza, e essa vergonha acaba sendo a verdadeira barreira”.

O resultado, segundo ele, é que o parceiro percebe que algo está errado, mas presume equivocadamente que seja falta de atração ou compromisso. “O problema real permanece invisível e piora.”

A saída, afirma Mitchell, é reconhecer a experiência como trauma, não apenas como uma questão técnica. “Quando digo aos clientes: ‘isso é uma ferida psicológica, não um problema mecânico’, tudo muda”, relata.

“Trabalhamos para separar quem eles são do que o corpo faz, e então ter conversas honestas com os parceiros sobre o medo que vêm carregando. O momento de virada costuma ser quando o parceiro diz: ‘eu vejo o quanto você tem guardado isso. Vamos resolver juntos’. Isso quebra o isolamento — e o isolamento é o que mantém o trauma vivo”.

A comunicação é a chave

DeSeta reforça que é essencial não encaixar automaticamente alguém com pênis maior em estereótipos. “Independentemente do tamanho da anatomia, os parceiros precisam conversar sobre sexo e expressar o que lhes dá prazer e o que não dá”, afirma.

“Essa é a oportunidade perfeita para demonstrar empatia e entusiasmo. Comece dizendo que está animado para explorar juntos e que a comunicação aberta só tornará a experiência cada vez melhor”.

Ela observa que não é necessário “avisar” previamente sobre o tamanho — algo que pode soar constrangedor ou gerar vergonha —, mas alguns tópicos devem ser discutidos antes de ir para a cama.

“Bom sexo sempre começa com comunicação vulnerável”, conclui DeSeta. “Quando há um pênis maior envolvido, é importante falar abertamente sobre quais posições funcionam melhor e quais podem ser desconfortáveis ou dolorosas. Ter um entendimento compartilhado e um plano flexível desde o início torna a experiência muito mais divertida, criativa e prazerosa para ambos”.

