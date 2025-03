A- A+

SAÚDE Tamarindo: a fruta que ajuda a reduzir o açúcar no sangue e aliviar dores musculares Sementes deste alimento também têm impacto no colesterol 'ruim'

Manter uma dieta equilibrada é essencial para manter uma boa saúde. No entanto, na rotina diária, muitas pessoas desconhecem quais alimentos podem fornecer nutrientes essenciais para o corpo.

Nesse contexto, o tamarindo se posiciona como uma fruta com múltiplos benefícios, graças ao seu alto teor de minerais e compostos bioativos.

Um alimento rico em potássio e magnésio

Embora a banana seja comumente recomendada como fonte de potássio, o tamarindo a supera em muito nesse quesito. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 gramas de polpa de tamarindo contêm 523 miligramas de potássio, enquanto a banana fornece 370 miligramas. Este mineral é essencial para o funcionamento dos músculos e nervos, fazendo do tamarindo um aliado para quem busca prevenir cãibras e dores musculares.

Além disso, o tamarindo é uma excelente fonte de magnésio, com 92 miligramas por 100 gramas de polpa. Este mineral desempenha um papel fundamental no relaxamento muscular e na redução do estresse, o que contribui para o bem-estar geral do corpo.

Regulação do açúcar no sangue

Outro benefício do tamarindo está relacionado à saúde cardiovascular. Suas sementes, ricas em fibras e antioxidantes, ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”. Além disso, o consumo de tamarindo ajuda a regular o açúcar no sangue, já que seu baixo índice glicêmico evita aumentos repentinos nos níveis de glicose, o que o torna uma opção adequada para pessoas com diabetes em estágio inicial.

O tamarindo também é uma fonte importante de vitamina A, essencial para manter a integridade das membranas mucosas, a primeira linha de defesa do corpo contra patógenos externos. Seu teor de vitamina C também é significativo, o que contribui para a produção e funcionamento dos glóbulos brancos, responsáveis pelo combate às infecções.

Contribuição nutricional do tamarindo

Além de potássio e magnésio, o tamarindo contém outros minerais essenciais, como ferro (2,8 mg), cálcio (74 mg) e fósforo (113 mg). Também fornece vitaminas como C, K, B6 e B5, além de selênio, um oligoelemento com propriedades antioxidantes.

Do ponto de vista energético, 100 gramas de polpa de tamarindo fornecem 239 calorias, 2,8 gramas de proteína, 62,7 gramas de carboidratos e 0,6 gramas de gordura. Seu índice glicêmico (IG) é 65, o que o coloca entre os alimentos com IG médio.

Graças à sua versatilidade, o tamarindo pode ser facilmente incorporado à dieta por meio de sucos, geleias e molhos. Sua combinação de sabor doce e azedo, aliada aos seus benefícios nutricionais, faz dela uma opção atraente para quem busca melhorar a alimentação e cuidar da saúde.

