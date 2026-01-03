A- A+

EUA ATACA VENEZUELA Tarcísio comemora ação dos EUA na Venezuela e diz que permanência de Maduro contou com apoio de Lula Os EUA atacaram a Venezuela neste sábado e capturaram o líder chavista e sua esposa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou neste sábado a ação dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na captura do líder chavista Nicolás Maduro e afirmou que a manutenção do regime chavista só foi possível ao longo dos anos por apoio externo, com conivência e omissão de figuras políticas, fazendo referência ao presidente Luz Inácio Lula da Silva (PT).

"Uma ditadura não cai da noite paro dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro, as instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e do seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro", disse em um vídeo publicado nas redes sociais, mostrando uma imagem de Lula.

Tarcísio classificou a captura de Maduro como um marco simbólico e relembrou os impactos do regime chavista sobre a população venezuelana, e afirmou que por muitos anos, "milhões de venezuelanos também foram capturados, perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora”.

O governador disse que regimes autoritários se consolidam de forma gradual e cobram um alto custo da sociedade.

"Enquanto isso, famílias cruzavam a fronteira, crianças abandonavam as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver", disse.

No trecho final do vídeo, o governador associou o episódio ao cenário político regional e brasileiro, dizendo que "a Venezuela agora está vencendo a esquerda, e no fim do ano o Brasil também vence". O governador é cotado como candidato à Presidência da República, mas ainda não houve definição.

