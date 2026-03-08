Dom, 08 de Março

PROCEDIMENTO

Tarcisio é submetido a procedimento com infiltração em hospital de SP para tratar artrose no joelho

O procedimento transcorreu sem intercorrências

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas foi submetido, nesta domingo, a uma infiltração, como parte do tratamento para artrose do joelho. O procedimento ocorreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Tal tratamento está indicado como estratégia terapêutica para redução do processo inflamatório, alívio da dor e melhora da função articular.

O procedimento transcorreu sem intercorrências, com boa tolerância e evolução imediata satisfatória, de acordo com o boletim médico assinado por Ludhmila Abrahão Hajjar, Carlos Henrique Bittencourt, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro

Apesar do bom resultado, a equipe médica afirma que ainda não é possível descartar a necessidade de uma cirurgia futuramente.

"O governador seguirá em acompanhamento médico e fisioterápico, com reavaliação clínica periódica da evolução do quadro", diz o boletim.

