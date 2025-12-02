Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
USP

Tarcísio escolhe médico Aluísio Segurado como novo reitor da USP

Professor da Faculdade de Medicina venceu eleições internas na universidade e era o primeiro nome de lista tríplice enviada ao governador

Reportar Erro
Infectologista Aluísio Segurado, professor da Faculdade de Medicina no campus da capitalInfectologista Aluísio Segurado, professor da Faculdade de Medicina no campus da capital - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governador Tarcísio de Freitas escolheu como novo reitor da Universidade de São Paulo (USP) o infectologista Aluísio Segurado, professor da Faculdade de Medicina no campus da capital.

O médico era o primeiro nome da lista tríplice que foi formada pela eleição realizada internamente para o cargo. Ele venceu a historiadora Ana Lanna e o engenheiro Marcílio Alves na disputa. A lista define os nomes que o governador pode nomear para o cargo à sua conveniência.

Tarcísio, no caso, seguiu a regra de praxe e escolheu o nome mais votado. A última eleição na USP, de todo modo, foi pouco contenciosa neste ano, com todos os três candidatos tendo participado da atual gestão, comandada pelo também médico Carlos Carlotti Jr.

A nomeação do novo reitor ainda não foi publicada, mas fontes no Palácio dos Bandeirantes confirmam o nome do escolhido.

Segurado é atualmente pró-reitor de graduação na USP e deve assumir o cargo de reitor em 25 de janeiro, para um mandato de quatro anos.

Leia também

• Lula sobre retomada da Transnordestina: "Importante para o Brasil e para o Nordeste"

• Tarifaço do México ameaça 14,7% das exportações do Brasil, 5º país mais afetado

• HIV/Aids: Brasil vai insistir em acordo por PrEP de longa duração

O médico ganhou notoriedade dentro da universidade inicialmente na década de 1990, por ter se destacado no combate à epidemia de HIV. Mais recentemente, atuou na linha de frente contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas, onde foi diretor do Instituto Central.

Segurado vai assumir o cargo de reitor com a engenheira Liedi Bernucci como vice. Os dois fizeram uma campanha com foco mais voltado para aprimorar a estrutura de docência. Propuseram, entre outras coisas um curso de mentoria para novos professores e um código de conduta para uso de inteligência artificial (IA) no ambiente acadêmico. A dupla propõe também um escritório especial da universidade para fomentar o apoio da ciência às políticas públicas no estado e no país.

Segurado assume a reitoria da USP em um momento delicado financeiramente. Entre os assuntos mais debatidos na campanha realizada ao longo deste ano, um dos temas dominantes foi a reforma tributária, que corre o risco de tirar a previsibilidade de receita da USP. Hoje o orçamento da universidade está vinculado a uma cota de cerca de 5% da arrecadação do ICMS de São Paulo, e quando esse tributo for substituído por outros o repasse terá de ser renegociado em outra lei.

Segurado e Bernucci também tem propostas novas para administração interna, internacionalização da pesquisa e outros temas.

A chapa dos dois professores era a favorita na eleição, tendo vencido um mês antes uma consulta informal que a universidade faz à sua comunidade. Essa votação sem poder de decisão teve mais de 10 mil participantes neste ano, entre as mais de 120 mil pessoas que a USP abriga entre docentes, alunos e servidores.

A eleição para reitor ocorre apenas entre membros do conselho universitário e outros órgãos gestores da USP. Entre esse grupo mais restrito, com 2.233 votantes, Segurado teve 54,7% dos votos válidos, em um pleito que permitia aos eleitores escolher mais de uma chapa candidata.

No currículo que exibiu durante a campanha, o médico conta que concluiu a graduação em 1980 pela mesma faculdade onde hoje leciona, e se interessou pela infectologia depois de trabalhar um projeto da USP na Amazônia, em Marabá (PA). O médico ter uma ligação humanística com a medicina, tendo cursado algumas disciplinas no curso de Ciências Sociais da USP quando era médico residente no Hospital das Clínicas.

Segurado começou a carreira como docente no departamento de medicina tropical em 1983, obteve a livre-docência em 2001 e conquistou o cargo de professor titular em 2012. Depois desse ano passou a ocupar posições de gestão na universidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter