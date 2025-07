A- A+

TARIFAÇO Tarcísio se reúne com encarregado da embaixada do EUA após tarifaço de Trump: 'É preciso negociar" Segundo o governador, a conversa foi sobre as consequências da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump contra o Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feria que se reuniu com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília. A representação está sem embaixador e Escobar é o principal nome do governo americano no Brasil.

Segundo o governador, a conversa foi sobre as consequências da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump contra o Brasil.

"Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa", escreveu.

O governador paulista tem sido criticado por membros do governo Lula diante da crise. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que o ex-ministro de Jair Bolsonaro é candidato "a vassalo".

Em uma rede social, Tarcísio atribuiu a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos a atitudes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O governador disse em suas redes sociais que "a responsabilidade é de quem governa" e que "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado".

Questionado sobre a fala, Haddad afirmou que a tarifa norte-americana não deve se manter, porque não tem realidade econômica, e que a publicação de Tarcísio representa um comportamento de servidão ao ex-presidente Bolsonaro.

Na quinta-feira, Tarcísio foi a uma churrascaria com o ex-presidente Bolsonaro.

Na carta enviada ao presidente brasileiro, Trump começou a carta enviada ao Brasil falando justamente de Bolsonaro.

"Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", afirma o primeiro parágrafo.

Em seguida, Trump afirma que cobrará uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos EUA "em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos".

