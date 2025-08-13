Tarde seca: 6 dicas para reduzir o efeito da baixa umidade do ar no corpo

A- A+

saúde

A temperatura está cada dia mais baixa. Só essa semana, os termômetros já marcaram climas abaixo de 10ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já emitiu alertas de perigo para baixa umidade do ar.

Segundo o órgão, nas regiões Norte, Nordeste e centro-oeste a tendência é de redução da umidade relativa do ar, que poderá atingir níveis inferiores a 30%, enquanto sul e sudeste a umidade relativa fica abaixo de 40%.

No que concerne à gravidade da pouca umidade no ar, entre 20 e 30% é considerado estado de atenção. Quando a umidade do ar se encontra entre 20 e 12% já é considerado estado de alerta. Logo, abaixo de 12% de umidade no ar considera-se estado de emergência.

Com esses índices, o corpo humano pode sofrer consequências negativas. Por isso, é importante tomar medidas para se proteger.

Os perigos do clima seco

O clima seco dificulta a respiração de quem tem problemas como bronquite e asma e pode provocar sangramentos de nariz. Especialistas recomendam beber bastante água para manter a hidratação, bem como fazer refeições nutritivas para repor minerais.

O tempo seco também é um predisposto para doenças do sistema respiratório, como rinite e sinusite, por exemplo. Quando o ar está muito seco, ele acaba desidratando a mucosa respiratória e diminui os cílios de proteção presente no nariz. Favorecendo alergias e entrada de bactérias, o que pode levar a essas doenças.

Além da hidratação e de uma boa alimentação, especialistas também recomendam outros tipos de cuidados, como:

Ambientes fechados devem ser arejados regularmente. Uma alternativa é usar vaporizadores assim como recipientes com água em ambientes mais secos.

Consumir bastante líquido, em especial água.

Evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas.

Lave tapetes e cortinas com frequências. Aspire e limpe todos os locais que possam acumular poeira.

Lave a suas roupas de inverno antes de vesti-las. Como ficam muito tempo guardadas no armário, elas tendem a ser contaminadas por fungos e mofo.

Colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória, além de aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

Crianças e idosos

Crianças e idosos são os mais afetados pela baixa umidade do ar, por isso, é necessário atenção especial a esses dois grupos de pessoas. O cuidado essencial, neste caso, é incentivar a ingestão de bastante água, além de sucos naturais feitos de maneira adequada, e água de coco.

