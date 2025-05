"Tardezinha": esquema especial de ônibus será ativado para show de Thiaguinho neste sábado (24)

A- A+

Um esquema especial de ônibus será ativado neste sábado (24) para atender o público que vai ao Tardezinha, show comandado por Thiaguinho.

A apresentação será realizada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h.

A linha poderá ser usada mediante pagamento da tarifa de R$ 4,30, que pode ser feito em dinheiro ou com o uso dos cartões VEM.

Durante a operação, serão distribuídas pulseiras para o acesso ao ônibus após o evento, no retorno para o terminal integrado.

A partir das 23h, as viagens seguirão para o Terminal do Cais de Santa Rita, na área central do Recife. A operação será monitorada por fiscais do Grande Recife.



Confira itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco.



Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Metrô

Além da ativação da linha de ônibus, o horário de funcionamento do Metrô do Recife também vai ser ampliado no sábado (24).



A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A estação mais próxima da Arena Pernambuco, em Cosme e Damião, o embarque e desembarque funcionará das 5h às 23h59.

Nas demais estações da Linha Centro, o embarque e desembarque estarão disponíveis das 5h às 23h. Após o horário, ocorrerá apenas desembarque.

