"Tardezinha": Metrô do Recife funciona em horário estendido neste sábado (24), dia do show

O Tardezinha, projeto do cantor Thiaguinho, chega ao Recife neste sábado (24), na Arena de Pernambuco. Desta forma, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que estenderá o horário do funcionamento até às 23h59.

Estação de metrô mais próxima do estádio, em Cosme e Damião, o embarque e desembarque funcionará das 5h até 23h59.

Nas demais estações da Linha Centro, embarque e desembarque estará disponível das 5h até 23h. Após às 23h ocorrerá apenas desembarque.

Linha Sul:

Funcionamento normal até as 23h.



Linha Diesel:

Funcionamento até 16h.

Ônibus



O Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, vai realizar esquema especial de ônibus para quem vai à turnê "Tardezinha Recife", comandada por Thiaguinho, no próximo sábado (24), na Arena Pernambuco.



A linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,30), com pagamento utilizando dinheiro e todos os cartões VEM. Por se tratar de um serviço especial, não haverá gratuidades e abatimentos.



Para esta operação, serão distribuídas pulseiras, garantindo o acesso gratuito ao ônibus após o evento, no retorno para o terminal integrado. A partir das 23h, após a operação do Metrô Recife, as viagens seguirão para o Terminal do Cais de Santa Rita. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos ônibus serão realizados.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco;

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas , TI Cosme e Damião;

Tardezinha



A turnê em comemoração aos 10 anos do Tardezinha, projeto do cantor Thiaguinho, chegou ao Recife. Os portões da Arena serão abertos a partir das 15h.

Sucesso de público desde sua criação, a Tardezinha mantém sua proposta de reunir multidões ao pôr do sol. Nesta edição na capital pernambucana, o cantor Ferrugem foi confirmado como convidado.

