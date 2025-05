A- A+

EUA Tarifa de 80% sobre a China 'parece correta', afirma Trump "Depende do Scott Bessent", escreveu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta", em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira (9). "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses neste fim de semana, na Suíça.



O republicano reiterou que a China deveria abrir seu mercado aos EUA e que isso "seria muito bom para eles" "Mercados fechados não funcionam mais", afirmou.

