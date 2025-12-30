Tarifa de embarque em seis terminais rodoviários de Pernambuco terá reajuste a partir de janeiro
A partir de 1º de janeiro, a tarifa de embarque em seis rodoviárias pernambucanas concedidas pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) sofrerá aumento. O reajuste de embarque será de 6,022% em terminais do Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina, a pedido da Socicam Administração Projetos e Representações LTDA.
A tarifa intermunicipal para viagens com até 50km vai passar de R$ 0,70 para R$ 0,75. Os novos valores foram homologados pela Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) nesta terça-feira (30).
Diante da necessidade de arredondamento para pagamentos em espécie, o reajuste teve pequena variação para mais e para menos. O menor será de 4,48%, enquanto o maior de 7,69%.
A justificativa do aumento é para equilibrar as receitas no fluxo de caixa "conforme estabelecido nos termos do item 4 da Cláusula Primeira do 2º Aditivo ao Contrato de Concessão nº 1.041.080/08 de 29 de setembro de 2017.
Veja os novos valores arredondados
Intermunicipal com até 50km: R$ 0,75
Intermunicipal acima de 50km até 100km: R$ 1,40
Intermunicipal acima de 100km até 200km: R$ 3,50
Intermunicipal acima de 200km: R$ 8,95
Interestadual: R$ 8,95