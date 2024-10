A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Tarifa de ônibus deve seguir congelada em São Paulo no ano que vem, afirma Nunes Prefeito e candidato à reeleição em São Paulo deu entrevista ao SPTV na noite desta quarta-feira

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse que vai manter a tarifa de ônibus congelada no ano que vem, se as contas do final de ano confirmarem o saldo positivo em caixa da prefeitura.

Em entrevista ao SPTV 2, da Globo, na noite desta quarta-feira, Nunes afirmou ainda que vai promover uma premiação anual para as melhores escolas da cidade, como forma de incentivar índices mais elevados na educação.

— A tendência é que sim (será mantida a tarifa), mas vamos chegar no fim do ano e ver o que temos de recebimento e analisar a questão do transporte. Se não estivesse congelada, a tarifa seria R$11,20. Por isso, eu faço a remuneração das empresas e mantenho a tarifa em R$ 4,20 — afirmou o prefeito.

Nunes foi questionado pelo apresentador José Roberto Burnier sobre potenciais medidas para melhoria dos índices de educação na cidade, que ficaram abaixo de capitais de orçamento menor que São Paulo, como Fortaleza. O prefeito afirmou que as escolas municipais passarão a ter duas provas de alfabetização por ano e que as unidades serão premiadas conforme o seu desempenho.

— Hoje temos 86% de alfabetização, vamos chegar a 100%. Estamos aumento o salário dos professores, tem vaga de creche para todo mundo. Vamos fazer, no segundo ano do ensino fundamental, duas provas São Paulo, a cada ano. As escolas que tiverem melhor desempenho terão premiação.

Sobre a crise de energia na cidade, após apagão da Enel, Nunes voltou a defender que empresa deixe de prestar serviços em São Paulo e que 49 mil consumidores na cidade ainda estão sem luz. Ele ainda afirmou que as podas de árvores que poderiam ser feitos sem a ajuda da concessionária foram realizadas entre sábado e domingo. De acordo com ele, a capacidade de podas de árvores foi dobrada na cidade de 2016 para cá e 620 mil foram podadas desde 2021.

Veja também

Trégua Israel ataca sem trégua redutos do Hezbollah no Líbano