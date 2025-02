Tarifas anunciadas por Trump não causarão inflação ou recessão nos EUA, diz secretário

A- A+

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump "não causarão inflação nem recessão". Em entrevista à Fox News, ele garantiu que, ao contrário disso, a economia do país irá "explodir" devido à política tarifária do republicano.

Comentário semelhante foi feito mais cedo pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que afirmou que todas as medidas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são desinflacionárias, e projetou uma maior receita do governo.

Lutnick também foi questionado sobre a revisão da meta do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que passou de cortes de US$ 2 trilhões para US$ 1 trilhão.

Ele explicou que o Departamento de Elon Musk não se concentra em reduzir os altos gastos públicos do governo, mas sim em eliminar gastos identificados como "fraudes", e garantiu que o Doge "não cortará nenhum benefício de nenhum trabalhador".

Troca de IRS por serviço externo para arrecadar impostos de estrangeiros

Howard Lutnick afirmou ainda que Trump pretende "abolir" o Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos EUA) e criar um "serviço de arrecadação externo" para forçar outros países a financiarem o governo norte-americano.

"Pense nisso, Trump anuncia o Serviço de Arrecadação Externo, e seu objetivo é muito simples... seu objetivo é abolir o Internal Revenue Service e deixar que todos os estrangeiros paguem", declarou Lutnick.

Segundo ele, o novo serviço eliminaria os "esquemas fiscais que prejudicam os americanos" e arrecadaria cerca de US$ 1 trilhão em receitas.

O secretário acrescentou que o Doge deve "encontrar outro US$ 1 trilhão em fraudes para eliminar", atribuídas a medidas anteriores adotadas "pelos democratas", em sua opinião.

