Tarifas da China em retaliação a medidas de Trump entram em vigor

O governo chinês começou, nesta segunda-feira, a impor tarifas sobre muitos produtos agrícolas dos Estados Unidos, para os quais a China é o maior mercado externo. Essa é a mais recente escalada na disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Pequim anunciou as tarifas na semana passada, logo após o presidente Donald Trump aumentar as tarifas sobre produtos chineses pela segunda vez desde que assumiu o cargo em janeiro. As tarifas chinesas incluirão uma taxa de 15% sobre produtos dos EUA, como frango, trigo e milho, além de 10% sobre itens como soja, carne suína, carne bovina e frutas.

Pequim afirmou que mercadorias que já haviam sido enviadas antes de segunda-feira e importadas até 12 de abril não estariam sujeitas às novas tarifas. Como culturas como soja, trigo e milho, em particular, tendem a ser transportadas por via marítima, isso significa que os funcionários da alfândega chinesa na verdade cobrarão poucas tarifas até que as remessas cheguem à China após deixarem os Estados Unidos na segunda-feira ou mais tarde.





Um porta-voz do Congresso Nacional do Povo, a sessão legislativa anual da China, declarou na semana passada que as tarifas mais recentes de Trump “desestabilizaram a segurança e a estabilidade das cadeias globais de produção e fornecimento.”

O governo chinês também anunciou que estava bloqueando 15 empresas dos EUA de comprarem produtos chineses sem uma permissão especial, incluindo um fabricante de drones que fornece para o exército americano. Além disso, afirmou que estava impedindo outras 10 empresas dos EUA de fazerem negócios na China.

Trump impôs uma tarifa de 10% sobre quase todas as importações da China no início de fevereiro e elevou a taxa para 20% na semana passada. Ele afirmou que as medidas foram, em parte, para pressionar a China a reduzir o fluxo do opioide fentanil para os Estados Unidos.

Na última terça-feira, Trump também impôs tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, embora tenha suspendido muitas dessas taxas abruptamente dois dias depois.

Ele adicionou tarifas de 20% sobre aproximadamente US$ 440 bilhões em bens chineses importados anualmente pelos Estados Unidos. A tarifa média dos EUA sobre produtos chineses afetados agora está em 39%, comparada aos 3% no início do primeiro mandato de Trump, há oito anos. Fora China, Canadá e México, os EUA aplicam tarifas médias de cerca de 3% sobre a maioria dos países.

Apesar das recentes escaladas na guerra comercial entre EUA e China, ambos os lados indicaram que podem estar abertos a um acordo. Na semana passada, o ministro do Comércio da China disse a jornalistas que convidou seu homólogo americano e o representante comercial dos EUA para uma reunião. No mês passado, Trump afirmou que um novo acordo comercial com a China era “possível.”

As tarifas desta segunda-feira não são a primeira retaliação da China às ações comerciais de Trump nas últimas semanas. Após o presidente impor tarifas de 10% no início de fevereiro, a China anunciou que taxaria gás natural, carvão e equipamentos agrícolas comprados dos Estados Unidos.

Entretanto, os EUA têm mais alvos em uma guerra comercial, pois os americanos compram muito mais produtos da China do que os chineses compram dos americanos. Isso permitiu que os Estados Unidos superassem a China com relativa facilidade após o país asiático impor tarifas retaliatórias sobre bens dos EUA no primeiro mandato de Trump.

A China também enfrenta diversos problemas econômicos, incluindo o enfraquecimento dos investimentos estrangeiros e as consequências da crise no setor imobiliário.

Ainda assim, o país tem outras ferramentas para administrar o conflito comercial. No passado, reduziu impostos para empresas chinesas exportadoras para os EUA, permitindo-lhes baixar os preços e amenizar o impacto das tarifas americanas.

Empresas chinesas também transferiram a montagem final de seus produtos para países como Vietnã e México, que mantêm relações comerciais relativamente livres com os Estados Unidos nas últimas décadas. No entanto, Trump tentou fechar essa brecha ameaçando impor tarifas ao México.

Além disso, companhias chinesas exploraram a chamada regra de minimis, que isenta de tarifas pacotes com valor inferior a US$ 800. Trump tentou reprimir essa prática, mas a implementação da medida se mostrou complexa, levando-o a suspender a iniciativa em grande parte.

