Tarifas dos EUA a fornecedores de petróleo de Cuba podem provocar "crise humanitária", diz Sheinbaum
A presidente informou, ainda, que ordenou ao seu secretário de Relações Exteriores que estabeleça contato imediato com o Departamento de Estado americano
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (30) que a aplicação de tarifas dos Estados Unidos a países que ajudam Cuba com o fornecimento de petróleo poderia desencadear uma crise humanitária de grande alcance.
O mandatário americano, Donald Trump, emitiu um decreto na quinta-feira que ameaça implementar tarifas aos países que vendem petróleo a Cuba, uma medida que considera necessária para sua "segurança nacional", mas que foi denunciada por Havana como um "brutal ato de agressão".
"A aplicação de tarifas a países que fornecem petróleo a Cuba poderia desencadear uma crise humanitária de grande alcance, afetando diretamente hospitais, alimentação e outros serviços básicos do povo cubano", afirmou a presidente de esquerda em resposta ao decreto de Trump, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.
Leia também
• Incerteza econômica sobe em janeiro com Venezuela, tarifas e Groenlândia, diz FGV
• Casa Branca: Trump assina ordem para estabelecer tarifas a países que vendem petróleo para Cuba
• Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleo
Sheinbaum informou, ainda, que ordenou ao seu secretário de Relações Exteriores que estabeleça contato imediato com o Departamento de Estado americano com o objetivo de "conhecer com precisão o alcance do decreto" de Trump.
Também buscará informar a Washington sobre "o que significaria uma crise humanitária", afirmou a mandatária.
A presidente mexicana reiterou sua "solidariedade permanente" com o povo cubano, mas advertiu que não descuidará das implicações que o decreto de Washington possa ter para o México.
"Precisamos conhecer os alcances porque também não queremos colocar nosso país em risco em termos de tarifas. Queremos conhecer os alcances e sempre buscar as vias diplomáticas", afirmou.
Cuba atravessa uma profunda crise energética, agravada pela suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela após a intervenção militar dos EUA nesse país e a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro.