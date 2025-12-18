Qui, 18 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

"Tarifas" é a minha palavra favorita, diz Trump

Presidente norte-americano acredita que as tarifas comerciais incentivaram empresas a retomar a produção em território americano

"Tarifas" é a minha palavra favorita, diz Trump"Tarifas" é a minha palavra favorita, diz Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP/Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira o uso de tarifas, 17, que classificou como sua "palavra favorita", ao afirmar que a medida tem sido central para reverter décadas de exploração de outros países sobre a economia americana.

Trump disse que as tarifas comerciais incentivaram empresas a retomar a produção em território americano, já que, ao fabricar nos Estados Unidos, não estariam sujeitas às taxas. "As empresas sabem que, se construírem na América, não pagam tarifas, e é por isso que estão voltando", afirmou em discurso transmitido pela Casa Branca, com foco no balanço do primeiro ano do seu segundo mandato.

Saúde
Ainda no discurso, o presidente dos EUA voltou a criticar as seguradoras de saúde e defendeu que recursos sejam direcionados "diretamente às pessoas" para a compra de planos, o que, segundo ele, ampliaria o acesso e reduziria custos.

Trump afirmou ainda que negociou diretamente com farmacêuticas e governos estrangeiros para reduzir os preços de medicamentos, dizendo que os cortes chegaram a até 61% em alguns casos. "Pela primeira vez, os preços dos medicamentos vão cair, e cair muito", afirmou, sem detalhar quais produtos seriam afetados ou a abrangência das medidas.

