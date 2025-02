Tarifas sobre importações de aço são prioridade para Trump, diz representante da Casa Branca

A- A+

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "as tarifas sobre importações de aço são uma prioridade" do governo. Segundo ele, Trump pretende "tomar medidas para encerrar as isenções sobre o aço no momento em que ele considerar adequado", como declarou em entrevista à CNBC.

Hassett também comentou a estratégia do governo para conter a inflação, afirmando que Trump busca aumentar a oferta de mão de obra e "reduzir a demanda agregada", sem, no entanto, detalhar como essas medidas seriam implementadas.

Em relação ao comércio internacional, o assessor destacou que a Índia mantém "tarifas extremamente altas" que dificultam a entrada de importações e afirmou que Trump deve se reunir "em breve" com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Ele também defendeu a imposição de tarifas recíprocas pelos EUA.

"Se eles reduzirem, nós reduziremos", disse Hassett. "Quase todos os parceiros comerciais têm tarifas muito mais altas que as nossas", afirmou, citando México, Canadá e Reino Unido como países cujas tarifas estão "na mesma faixa" que as dos Estados Unidos.

