Tartaruga-de-pente desova em praia do Janga, em Paulista

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, registrou a terceira desova de tartaruga marinha em 2023. O local escolhido da última vez, no final da noite de terça-feira (17), foi a praia de Enseadinha, no Janga.

Segundo a prefeitura, a tartaruga-de-pente, da espécie Eretmochelys imbricata, desovou por volta das 23h. O fato foi presenciado pelo morador Jaime Costa, que resolveu entrar em contato com a gestão municipal para informar.

“Assim que percebi o fato, resolvi ligar, porque eles são responsáveis por monitorar e proteger as tartarugas aqui no município”, disse.

Após o relato do morador, já na manhã de quarta-feira (18), a analista ambiental do município, Bruna Maldonado, foi ao local identificado para realizar o devido cercamento do ninho, que será monitorado até o nascimento dos filhotes.

"A tartaruga-de-pente é a espécie mais comum que desova no litoral de nossa cidade. Na temporada reprodutiva passada, foram mais de 15 ninhos, identificados e monitorados, só dessa espécie. Atualmente, já estamos com dois ninhos confirmados no local”, informou a analista.

Ninho foi isolado por funcionários da prefeitura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Paulista)

A analista ainda lembra que, como a praia de Enseadinha está numa área urbanizada, é preciso um cuidado maior, para evitar que ocorram danos aos ninhos, assim como desovas que ainda não tenham sido identificadas possam ser danificadas. “É de suma importância o monitoramento constante da área, realizando o bloqueio dos acessos”, acrescentou Bruna Maldonado.

Como informar

Ao presenciar alguma tartaruga marinha desovando, o procedimento, diz a Prefeitura de Paulista, é o de manter distância, não tocar, não usar lanterna ou flash de câmera com luz branca no rosto do animal, e, imediatamente, entrar em contato com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente.

A pasta pode ser acionada por meio do contato (81) 99836-9947, que também é WhatsApp, ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Paulista, no endereço de Instagram @prefeiturapaulistape, ou pelos endereços auxiliares: @sema_paulista, @sedurtma, @paulista.tartarugasmarinhas, e também através do site www.paulista.pe.gov.br.