Tartaruga marinha é resgatada em Barra de Catuama, Litoral Norte pernambucano

Uma tartaruga marinha foi resgatada no início da manhã deste domingo, na praia de Barra de Catuama, em Goiana, no Litoral Norte pernambucano.



Por volta das 5h30, o animal foi avistado pelo geógrafo Arthur Teixeira, que estava caminhado pela praia. Presa entre as pedras, a tartaruga - de espécie não identificada - foi resgatada.









Com um peso médio de 50Kg e medindo cerca de um metro, ela foi retirada após escavação manual.



Aparentemente em bom estado de saúde, embora sem forças para sair das pedras, após o procedimento de resgate - que durou pelo menos 15 minutos - ela foi levada de volta ao mar.

