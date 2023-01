Tartaruga Marinha é resgatada na praia de Maria Farinha, em Paulista, e recebe os primeiros socorros

A- A+

Uma tartaruga marinha da espécie cabeçuda -, com nome científico de Caretta caretta - foi encontrada encalhada nesta terça-feira (24), na praia de Maria Farinha, no município do Paulista, na Região Metropolitna do Recife.

Após ser resgatada, a Secretaria de Meio Ambiente do município do Paulista encaminhou o animal para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) Tangara, unidade da CPRH localizada no Recife. Lá, a tartaruga recebeu os primeiros socorros.

Neste mês, outras ações de resgate a tartarugas foram realizaas em Pernambuco, inclusive no último dia 16 houve um episódio que não teve um final feliz, pois o animal - encontrado na praia do município de Goiana, estava muito debilitado.



Mas esse não foi o caso desta terça-feira.

O réptil passou por exames em uma clínica mécica e seu destino será o Litoral Sul do Estado. A organização não-governamental Ecoassociados, sediada em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, estará à frente, uma vez que ela atua em ações para a proteção de tartarugas marinhas.

De acordo com a última revisão do grupo de especialistas de tartarugas marinhas, e através da Portaria 148/2022,do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a tartaruga-cabeçuda saiu da lista de espécies ameaçadas, para a condição de “vunerável”, o que exigem ações de proteção.

