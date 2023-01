Tartaruga marinha resgatada em praia de Goiana não resiste a ferimentos e morre

A- A+

A tartaruga marinha resgatada, no domingo (15), na praia de Barra de Catuama, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco, morreu, na manhã desta segunda-feira (16). O animal havia sido resgatado por veranistas.

De acordo com a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), a tartagura morreu no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara), no Recife. A agência informou que o bicho estava "muito debilitado" e com um "quadro grave de perda de gordura e de massa muscular".

A CPRH disse que a tartaruga foi levada ao Cetras para atendimento veterinário. No local, fez avaliação clínica e procedimentos de estabilização.

O corpo da tartaruga será levado para a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE), onde será feita a necrópsia.

Veja também

Caso Andres Polícia investiga se anestesista preso aliciava crianças para produzir conteúdo pornográfico