A- A+

Meio Ambiente Tartaruga morta é encontrada em cliclofaixa da Praça do Quartel em Olinda Segundo morador, o corpo do animal está há mais de um dia no local, ao lado de uma pilha de lixo

O corpo de uma tartaruga morta foi encontrado na ciclofaixa da Praça do Quartel, no bairro de Casa Caiada, Olinda, na noite desta terça-feira (27). Um registro enviado à reportagem da Folha de Pernambuco mostra o animal ao lado de uma pilha de lixo. Uma das nadadeiras está desfigurada.

O publicitário Caio Bezerra, morador da cidade, pedalava pela praça quando viu a tartaruga na ciclofaixa.



"Foi uma sensação ruim. Um animal tão lindo jogado no lixo. Não sei ao certo o que fazer com a morte de um animal marinho que encalhou na beira da praia, mas com certeza não é jogando na calçada próximo ao lixo", protesta.



Segundo Caio, a tartaruga está morta há dias, mas o corpo ainda não foi recolhido. Apenas pelas imagens não é possível identificar exatamente a espécie da tartaruga.



Prefeitura



A Prefeitura de Olinda foi procurada pela reportagem e disse que órgãos competentes foram acionados. De acordo com a gestão, o corpo será retirado da praça.

"Equipes da Guarda Municipal foram ao local e acionaram a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que avaliou o ocorrido, junto com técnicos da gestão municipal. O animal foi encontrado morto e colocado na orla por um morador. O corpo será devidamente removido", afirmou em nota.

Veja também