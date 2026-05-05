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meio ambiente Tartarugas-cabeçudas adultas são encontradas na Baía de Guanabara e batizadas como Shakira e Anitta Espécie está ameaçada de extinção ao nível global e presença na região intriga pesquisadores

As tartarugas-cabeçudas, espécie ameaçada de extinção ao nível global, têm sido registradas com frequência na Baía de Guanabara. No último sábado, duas delas foram localizadas nas proximidades do Píer de Piedade, em Magé, e marcadas por pesquisadores. Entre elas estava, pela primeira vez, uma fêmea adulta, uma surpresa para os cientistas que agora estão ainda mais intrigados pela presença da espécie na região e estudam o motivo.

Batizada como Anitta, a fêmea adulta com 108kg e cerca de 25 anos foi encontrada com Shakira, uma juvenil de 73,9kg com idade estimada entre 15 e 20 anos. Ambas foram localizadas por equipes do Projeto Aruanã, que há 16 anos atua na conservação de tartarugas marinhas na Baía de Guanabara. Em parceria com pescadores locais, o grupo se dirigiu a um curral de pesca, onde identificaram três tartarugas-cabeçudas. No entanto, uma delas conseguiu escapar antes de ser marcada pelas equipes.

Em 18 de abril, duas tartarugas-cabeçudas foram encontradas na mesma região. Assim, ao todo, já foram cinco animais identificados, dos quais quatro foram marcados. Embora a presença da espécie na Baía não seja exatamente uma novidade, o que intriga os pesquisadores é a frequência crescente, especialmente porque esses animais vivem e se alimentam, em geral, em mar aberto.

A primeira hipótese seria a busca por alimentos, já que a baía tem uma abundância em camarões, um dos alimentos preferidos da espécie. No entanto, a descoberta de uma fêmea adulta trouxe novas dúvidas e levou à reavaliação dessa explicação inicial.

— As que a gente tinha marcado até agora eram todas juvenis, que são aquelas que estão na fase de procurar alimento mesmo. Agora, uma fêmea adulta deixou a gente com mais dúvidas. Uma hipótese é que elas se reproduziram e estão vindo para a baía para comer entre as temporadas reprodutíveis dela, o que traz uma importância ainda maior ao estuário (baía) — disse Suzana Guimarães, bióloga marinha e coordenadora do projeto.

Para a bióloga, a presença de uma fêmea reforça a necessidade de despoluição da Baía de Guanabara:

— A gente tem uma grande poluição na Baía de Guanabara e, com isso, uma série de possíveis ameaças a esses animais que se alimentam lá. Mas, como ponto positivo, a presença frequente desses animais pode chamar a atenção do poder público para a despoluição do local.

Segundo a coordenadora do projeto, a iniciativa conta com o apoio dos pescadores da baía desde 2022 e foram eles que perceberam o aumento desses animais na região desde o meio do ano passado:

— Os pescadores, por mais que eles não saibam a ecologia da tartaruga, sabem reconhecer a diferença entre elas porque estão no mar todo dia. Então, essa relação com eles é muito importante para nós, além de ser um laço de confiança que se cria.

Para Uallace Santos, de 38 anos, pescador há uma década e responsável pelo primeiro resgate de uma cabeçuda em julho de 2025, essa parceria tem sido essencial.

—Tem quase um ano que estou resgatando as tartarugas-cabeçudas que ficam presas no curral de pesca. No último sábado, vi o pessoal do projeto fazendo a marcação e participar dessa iniciativa tem sido algo muito importante e valioso, ainda mais quando falaram que elas (as cabeçudas) estão em extinção — disse o pescador que difere a cabeçuda das outras tartarugas pela cor, tipo de casco e tamanho.

O contato com os animais é possibilitado quando eles entram e acabam ficando presos nos currais de peixes: uma estrutura fixa construída com bambus que funciona como um funil no mar. Nesse sistema, os peixes entram por aberturas largas e são conduzidos por compartimentos sucessivos até ficarem retidos. As tartarugas, ao tentarem contornar a cerca, acabam sendo direcionadas para a entrada e ficam presas em áreas intermediárias, onde podem ser retiradas com segurança.

— A tartaruga permanecer nesse curral não representa nenhum risco, pois ela fica em uma espécie de piscina com acesso à alimentação. Portanto, não há problema em mantê-la ali por um curto período de tempo — explicou a coordenadora.

Ela acrescentou que, além da marcação, em breve serão instalados transmissores satelitais para possibilitar o rastreamento diário dos animais e, assim, descobrir para onde se deslocam após se alimentarem na baía.

Para ampliar o estudo, a coordenadora de campo do Projeto Aruanã, Larissa Araújo, explicou que também foram coletadas amostras de tecido das tartarugas marcadas no sábado.

— Esses tecidos vão para estudo de genética para a gente conseguir descobrir de onde elas vieram e qual é sua população.

De acordo com a bióloga, as cabeçudas tanto são fontes de alimentação para outros animais como também ajudam a controlar populações de indivíduos. Além de servir de moradia para outras espécies em seu casco.

— Elas são fonte de alimento tanto na terra como no mar. Por exemplo, os ovos das tartarugas cabeçudas que ficam ali na costa são fonte de alimentos para caranguejos, aves e até formigas — disse Guimarães.

O Projeto Aruanã foi criado em 2010 por estudantes de Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense, na Praia de Itaipu, em Niterói, e, ao longo dos anos, expandiu sua atuação para toda a Baía de Guanabara e municípios do entorno. Desde 2012, passou a adotar o nome “Aruanã” e hoje conta com o patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

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