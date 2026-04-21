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Notícias Tasnim: Irã diz que vai romper bloqueio naval dos EUA à força se necessário O Irã não vai abrir o Estreito de Ormuz (que liga o Golfo Pérsico ao mar aberto) enquanto o bloqueio naval dos EUA continuar",d iz o texto publicado pela agência em seu site

Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação do cessar-fogo com o Irã - que terminaria nesta terça-feira, 21 -, a agência de notícias estatal iraniana Tasnim informou que o país persa não pediu a extensão da trégua e declarou que "a continuidade do bloqueio naval dos EUA ao Irã significa a continuação das hostilidades".



"O Irã não vai abrir o Estreito de Ormuz (que liga o Golfo Pérsico ao mar aberto) enquanto o bloqueio naval dos EUA continuar, e vai romper o bloqueio pela força se necessário", diz o texto publicado pela agência em seu site. As negociações entre os dois países empacaram, após rodada esperada para hoje em Islamabad, capital do Paquistão, não ter ocorrido.



A Tasnim especula sobre os motivos que teriam levado Trump a declarar a ampliação do cessar-fogo e diz ter obtido informações de que autoridades iranianas monitoram de perto a possibilidade de os EUA e Israel "realizarem ações terroristas", mesmo com o presidente dos EUA tendo anunciado publicamente a extensão da trégua.



"Se os Estados Unidos quiserem manter a sombra da guerra, devem saber que o Estreito de Ormuz permanecerá completamente fechado" conclui a publicação.

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