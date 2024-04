Tatu-galinha e jiboia são resgatados pela Cipoma em ruas do Recife

A- A+

Um tatu-galinha e uma jiboia foram resgatados de ruas do Recife pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).



De acordo com Polícia Militar, o resgate dos animais silvestres ocorreu na noite dessa segunda-feira (15). A primeira ocorrência foi registrada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade.



Os agentes do Cipoma se dirigiram para a rua Gaspar Peres, onde estava um tatu-galinha, que foi capturado em segurança.

Já o segundo chamado aconteceu na rua Dr Eldes Costa, em Água Fria, na Zona Norte do Recife, onde o efetivo resgatou uma cobra jiboia.



Em ambos os casos, os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) Tangará, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte.



No local, eles receberão os cuidados da equipe técnica até que estejam prontos para serem reintegrados ao habitat natural.

