Tavares Buril faz mutirão para emissão de identidade no domingo (18); saiba como agendar

Quem precisa emitir 1ª ou 2ª via de carteira de identidade terá uma oportunidade para conseguir o documento no mutirão Domingou Cidadania, organizado pelo Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), no próximo domingo (18).

O mutirão oferta 100 vagas e para ter acesso ao serviço é preciso fazer agendamento no site do IITB.

A Polícia Civil de Pernambuco explicou que o mutirão deve ser realizado sempre no terceiro do mês. A sede do IITB fica na rua da Aurora, nº 1.633, bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Agendamento

Ao agendar a vaga no site, é preciso preencher os dados e informar se o serviço é para a expedição da 1ª ou 2ª via da carteira de identidade. É gratuita a primeira via do documento e também para pessoas maiores de 65 anos.



Para a emissão de 2a via em diante é preciso pagar uma taxa de R$ 28,57, imprimindo o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no site do IITB.

