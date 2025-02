''Taxa da blusinha dos EUA'': Trump fecha porta a isenção de impostos para encomendas internacionais

A- A+

As novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump contra China, Canadá e México incluem um ataque direto ao comércio eletrônico internacional, com planos de extinguir uma antiga isenção tarifária garantida a encomendas com preço inferior a US$ 800.

As ordens executivas de Trump, que impõem tarifas de 25% ao Canadá e ao México, agora suspensas pelo período de um mês em razão de acordos fechados com esses países — além de uma taxa de 10% sobre a China —, especificam que a isenção da categoria “minimis”, para encomendas de menor valor, não se aplica mais.

Com essa isenção, produtos abaixo desse valor podiam entrar nos EUA livres de tributação — um grande benefício para varejistas de comércio eletrônico da China que enviam mercadorias mais baratas diretamente para consumidores americanos.

É um mecanismo similar ao usado pelo Remessa Conforme em sua fase inicial no Brasil, quando encomendas internacionais no valor de até US$ 50 eram isentas de tributação.

Brecha ajudou e-commerce chinês

Washington está mirando numa brecha que varejistas como a Temu, da PDD, e a Shein, focada em moda, exploraram há anos para expandir rapidamente nos EUA. Isso deu às plataformas de e-commerce chinesas — que cresceram enviando pequenas encomendas em volumes muito maiores — enormes vantagens sobre concorrentes já consolidados, como a Amazon.

Críticos afirmam que o grande fluxo de encomendas da China é difícil de monitorar e pode conter mercadorias ilegais ou perigosas.

A decisão de Trump — embora tenha ocorrido mais cedo do que alguns analistas previam — já era amplamente esperada pela Temu e pela Shein. Desde o ano passado, as duas começaram a diversificar suas cadeias logísticas, expandindo suas redes de operação nos EUA e aumentando os pedidos em volumes maiores.

Ainda assim, a suspensão formal dessa isenção deve impactar um segmento de mercado em rápido crescimento. Segundo a Jefferies, a Temu nos EUA representa um percentual baixo de dois dígitos da receita da PDD. O Alibaba Group e a JD.com também possuem negócios prósperos nos EUA. Além disso, a mudança levanta dúvidas sobre a aguardada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Shein, um lançamento gigante que investidores esperam que ocorra ainda este ano.

As ações da PDD caíram cerca de 6% no pré-mercado nos EUA, enquanto os recibos de ações (ADRs) da JD.com e do Alibaba também registraram queda.

— Os esforços da Temu para expandir seu modelo de armazém local/semi-gerenciado ao longo do último ano podem ajudar — escreveu a analista do Citigroup, Alicia Yap.

Ela, contudo, fez uma ressalva:

— As novas tarifas ainda terão um impacto negativo no crescimento da Temu em 2025 e além.

Representantes da Alibaba, JD, Shein e Temu não responderam aos pedidos de comentário.

Entrada em vigor não está clara

O escopo completo das mudanças na isenção de “minimis” — se elas se aplicam apenas às novas tarifas emitidas no sábado ou também a tarifas comerciais existentes — não estava claro. Um porta-voz da Casa Branca não respondeu às perguntas sobre a abrangência da medida.

Advogados especializados em comércio, porém, disseram que a linguagem usada por Trump para restringir a isenção de “minimis” pode ter uma aplicação ampla, incluindo tarifas já existentes contra China, Canadá e México.

Consumidores e empresas americanas importaram cerca de US$ 48 bilhões em remessas internacionais sob essa brecha nos primeiros nove meses do ano passado, segundo estimativas da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).

A Temu, em particular, explodiu nos EUA ao oferecer grandes descontos em uma variedade de produtos para consumidores dispostos a esperar cerca de uma semana pela entrega. O popular marketplace — que a EMarketer estima que venderá US$ 30 bilhões em produtos para consumidores americanos este ano — se tornou uma alternativa à Amazon e a redes de varejo como Hobby Lobby, Party City e lojas de desconto.

Os consumidores demonstraram estar dispostos a esperar pela entrega em troca de descontos, contrariando o modelo de entrega rápida da Amazon. Ao enviar pedidos individuais diretamente da China para os clientes, essas empresas evitam tarifas usando a isenção oferecida a “minimis”. Grandes redes de varejo que compram estoques no atacado e os importam por navios geralmente repassam os custos tarifários aos clientes.

Cerco ao fentanil como justificativa

Um alto funcionário do governo que informou os repórteres sobre as novas tarifas no sábado tentou justificar o fim da isenção, argumentando que os EUA perdem uma enorme quantidade de receita tarifária e que a brecha para pacotes de menor valor também dificulta a capacidade dos agentes alfandegários americanos de interceptar o fentanil que entra no país. O funcionário não especificou o alcance exato da mudança.

Parlamentares alertaram que a rota de “minimis” facilita a entrada do fentanil e dos produtos químicos usados para fabricar a droga mortal nos EUA sem detecção.

As remessas de menor valor representam mais de um décimo das exportações da China para os EUA, de acordo com pesquisa de economistas do Nomura Holdings.

O volume total de remessas “minimis” para os EUA atingiu 1,4 bilhão de pacotes no ano fiscal de 2024, segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, cerca do dobro do número registrado em 2022. Varejistas on-line de desconto como Temu e Shein contribuíram significativamente para esse aumento.

Antecipando essa mudança, a Temu já começou a enviar mais estoques e em volumes maiores para os EUA, pagando tarifas para armazená-los em depósitos próximos a grandes cidades e reduzir os prazos de entrega. Essa mudança deve ajudar a mitigar os efeitos da eliminação da isenção para “minimis”, mas ainda pressionará seu modelo de descontos.

Amit Khandelwal, professor da Jackson School of Global Affairs da Universidade de Yale, afirmou por e-mail que “as remessas de ‘minimis’ eram relativamente mais importantes para consumidores de baixa renda” e que a remoção da isenção afetaria esses compradores de maneira mais significativa.

Veja também