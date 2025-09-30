A- A+

Mercado de Trabalho Taxa de desemprego se mantém estável em 5,6% em agosto, repetindo mínima histórica Nos últimos meses, desemprego vem se mantendo no patamar de mínimas históricas no país

O desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, se mantendo no nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012.

O resultado veio em linha com o esperado por analistas de mercado, que projetavam queda para 5,6%, segundo mediana das projeções reunidas pela Bloomberg. Nos três meses encerrados em maio, que servem de base de comparação, a desocupação estava em 6,2%. Já no resultado da divulgação mensal anterior, referente a julho, a taxa havia caído para 5,6%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira.

Com um mercado de trabalho apresentando resultados melhores do que antes se previa, economistas divergem sobre o que pode vir pela frente. Enquanto alguns acreditam que o mercado de trabalho continuará forte ao longo de 2025, há aqueles que já preveem maiores impactos dos juros em patamares elevados, que podem ajudar a desacelerar os empregos.

