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Pesquisa

Taxa de desocupação fica em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, revela IBGE

Pesquisa mostrava mediana de 5,7% e teto de 5,9%. O piso era de 5,4%

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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Foto: Agência Gov/IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, resultado que ficou entre a mediana e o teto das estimativas levantadas pelo Projeções Broadcast. A pesquisa mostrava mediana de 5,7% e teto de 5,9%. O piso era de 5,4%.

O dado oficial consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgado na manhã desta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa a 5,5%, com piso de 4,7% e teto de 6,3%.

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