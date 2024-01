Taxa metabólica basal: o que é e o que isso tem a ver com o seu emagrecimento?

A- A+

Sempre aprendemos que a matemática é exata, porém, se tratando dos cálculos de metabolismo basal ou Taxa metabólica basal, são métodos inexatos, de calcular a quantidade calórica que o corpo necessita, em 24 horas, para se manter nutrido durante o decorrer das atividades diárias.

Antes de falar sobre metabolismo basal, precisamos entender o que significa a palavra metabolismo, que nada mais é do que todos os processos químicos que acontecem dentro do organismo relacionados à produção e gasto de energia pelas células do corpo. Ou seja, toda a energia gasta para o funcionamento vital do nosso corpo, como: respiração, os batimentos cardíacos e para manter uma temperatura corporal adequada.

A quantidade de energia que o corpo gastou para realizar tudo isso é o que chamamos de taxa de metabolismo basal (TMB). Essa taxa é definida a partir de um método matemático, que determina a quantidade de energia necessária diariamente para um corpo simplesmente existir em repouso – sem considerar qualquer prática de exercícios físicos.

Ela não é exata porque cada corpo necessita de um gasto de energia específico, sendo levado em conta muitas variáveis, como o metabolismo de um organismo, a idade, o sexo, hormônios e características genéticas.

Um homem, por exemplo, tem a taxa metabólica maior do que de uma mulher, pois, normalmente, tem um porcentual maior de massa muscular.

Ela precisa ser diferenciada do gasto energético, por exemplo. Visto que o segundo vai além das funções vitais e considera a energia consumida em atividades físicas também. Pessoas com um estilo de vida sedentário normalmente têm seu gasto energético dividido em 70% de taxa metabólica basal e 30% de atividades do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, tirar o lixo, limpar a casa, etc.

Já as pessoas mais ativas costumam ter, em média, 50% do seu gasto energético resultante de atividades como esportes, academia e dança, por exemplo. Os outros 50% representam a taxa metabólica basal. Por isso é importante sempre manter uma rotina de exercícios regulares.

Qual é a função do metabolismo basal no emagrecimento?

Existem pessoas que não importa a quantidade de comida consumida, ela parece não engordar, enquanto outras que não comem tanto tem mais dificuldade de perder peso. Isso tem relação com o metabolismo de cada um.

Enquanto aquelas que tem um metabolismo mais acelerado, e consequentemente consomem mais energia, gastam as calorias de suas refeições diárias sem precisar fazer muito esforço e perdem peso com mais facilidade, muitas vezes sem precisar fazer exercícios físicos regularmente.

Por outro lado, algumas pessoas têm o metabolismo mais lento, e por isso seu organismo gasta menos calorias ao longo do dia, fazendo com que a energia que sobra no corpo seja transformada em um depósito de gordura.

Isso é chamado de balanço energético, ou seja, a diferença entre as calorias consumidas através dos alimentos e as calorias gastas pelo corpo em atividades cotidianas e metabólicas. Quando o objetivo é emagrecer, é fundamental que o corpo gaste mais calorias do que consome, criando um déficit calórico. Isso faz com que o organismo recorra às reservas de energia armazenadas, que são principalmente as gorduras corporais, resultando em perda de peso.

Uma das maneiras mais eficazes de aumentar a TMB é por meio do treinamento de força, como a musculação. O aumento da massa muscular não apenas aumenta a taxa metabólica basal, como também permite que o corpo queime mais calorias mesmo em repouso. Além disso, manter uma alimentação balanceada e regular, evitando longos períodos de jejum, também ajuda a manter o metabolismo ativo.

A outra abordagem visa reduzir a ingestão calórica, o que pode ser feito por meio de uma dieta equilibrada para promover a perda de peso. Especialistas, entretanto, afirmam que é importante evitar reduções drásticas de calorias para não diminuir em excesso a taxa metabólica como resposta de conservação de energia do corpo.

O ideal, se quer aumentar massa muscular ou emagrecer, é procurar um profissional que ajudará a chegar no seu objetivo da melhor forma e com saúde.

