Taxada por Trump em 39%, Suíça deve ter turbulência na reabertura do mercado

Os investidores em ações suíças estão se preparando para a reabertura do mercado nesta segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, aplicou uma tarifa punitiva de 39% ao país, uma das mais altas do mundo.

O anúncio do tarifaço ocorreu no feriado do Dia Nacional da Suíça, o que significa que qualquer impacto no mercado só será sentido após a retomada das negociações amanhã.

Embora a nova campanha tarifária de Trump tenha mantido as taxas básicas inalteradas para muitos dos parceiros comerciais dos EUA, alguns, como Canadá e Suíça, foram atingidos por tarifas significativamente mais altas.

A Suíça, conhecida por seus relógios de luxo, chocolates sofisticados e gigantes bancários, é um dos maiores parceiros comerciais dos EUA. No ano passado, exportou mais de US$ 60 bilhões em produtos para os EUA, desde produtos farmacêuticos e dispositivos médicos até café Nespresso.

Portanto, a tarifa de 39% provavelmente agitará o mercado na segunda-feira, mesmo que alguns investidores se apeguem à esperança de que seja apenas mais uma das manobras de negociação de Trump.

“Claramente, a primeira reação do mercado suíço será negativa”, disse Andreas Wosol, chefe de estratégias de valor de ações europeias da Amundi SA . “Mas então a atenção se volta para as negociações. Trump quer uma reação, em vez de impor esse nível de tarifa.”

Na sexta-feira, várias ações suíças listadas nos EUA caíram. As ações do maior banco do país, UBS Group AG, recuaram 1,8% e as da fabricante de hardware Logitech International SA recuaram 3,5%. Os recibos de depósito americanos da Compagnie Financière Richemont SA — dona de marcas de luxo como Cartier, Chloé e Van Cleef & Arpels — caíram 2,5%. E as ações da Watches of Switzerland Group Plc caíram 6,8% nas negociações de Londres.

O que mais preocupa é que os homólogos da Suíça na União Europeia conseguiram garantir uma tarifa de 15%. Isso cria uma "desvantagem competitiva" para os suíços, de acordo com uma nota de sexta-feira de autores como Daniel Kalt, do Escritório de Investimentos da UBS Global Wealth Management.

No ano passado, os EUA foram responsáveis por 19% das exportações de bens da Suíça, apontam os autores. Seu cenário base é que os dois países cheguem a um acordo tarifário semelhante ao da UE.

Mas, mesmo assim, eles afirmam que uma tarifa de 15% ainda é alta na comparação com o período anterior ao "Dia da Libertação", enquanto a desvalorização do dólar americano em relação ao franco suíço piora a situação para os exportadores suíços.

Para Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg da Alemanha, tudo isso é um prelúdio para as negociações.

“Será um grande choque para o mercado suíço inicialmente, mas essa taxa é tão alta que é mais uma estratégia para iniciar negociações sérias do que uma taxa final, que provavelmente será muito mais próxima da UE”, disse ele.

PAÍS EM CHOQUE

Trump chocou a Suíça com as tarifas. Poucos pareceram mais surpresos do que compradores e vendedores de relógios suíços.

Oliver R. Müller, consultor de relógios de luxo, mostrou-se indignado com o impacto que as tarifas provavelmente causarão na indústria relojoeira do país, que recentemente vinha contando com a demanda dos EUA para compensar a queda nas vendas na China.

“É mais um peso que se soma a muitos outros”, disse Müller em entrevista à Bloomberg.

A tarifa de 39% imposta pela administração sobre todas as importações suíças, se repassada por marcas cobiçadas como Rolex, Patek Philippe e Omega aos distribuidores nos EUA, provavelmente resultaria em aumentos de preços no varejo entre 12% e 14%, estimou Müller. Isso acrescentaria cerca de US$ 1.000 ao preço de US$ 9.500 de um Rolex Submariner em aço inoxidável.

Relógios suíços são há muito tempo um símbolo de riqueza, e ao longo dos anos o presidente foi visto usando diversos relógios de luxo, incluindo um Rolex. Membros de sua família e de sua administração também ostentaram relógios suíços em público. Para os observadores, isso tornou a tarifa de 39% ainda mais irritante.

“Além de tudo, ele gosta de relógios suíços!”, disse Müller.

Enquanto isso, pesos pesados da indústria farmacêutica como Novartis AG e Roche Holding AG estão enfrentando pressão adicional depois que Trump enviou cartas a 17 farmacêuticas na semana passada, exigindo preços mais baixos. Empresas americanas e europeias inicialmente se mostraram receosas com a notícia.

“Além da estratégia tarifária, agora vem um ataque em larga escala aos preços dos medicamentos de marca vendidos nos EUA”, escreveu Arthur Jurus, chefe do escritório de investimentos da Oddo BHF na Suíça. “Trump está aplicando uma pressão sem precedentes sobre os preços dos medicamentos, visando diretamente as gigantes farmacêuticas suíças.”

“É difícil dizer se esta é a palavra final — ou se é uma tática de negociação”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior da Swissquote Group Holdings. “Tais tarifas aumentarão a pressão sobre os exportadores suíços e causarão uma divergência ainda maior do índice SMI em relação aos principais pares.”

