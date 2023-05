Táxi é alvo de tiros e capota na PE-035; dois ocupantes morrem e outros dois ficam feridos

A- A+

Um táxi com cinco ocupantes foi alvo de tiros na manhã desta terça-feira (30), deixando dois mortos e outros dois feridos, na PE-035, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O táxi seguia na pista sentido Recife, quando foi interceptado por outro veículo não identificado. Tiros de arma de fogo foram desferidos contra o táxi, que colidiu com um poste e capotou na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h45 e enviou uma equipe ao local.

No táxi, foram constatadas duas mortes. As vítimas fatais foram o motorista, de 53 anos, que não possuía perfurações aparentes, e o passageiro traseiro, de aproximadamente 35 anos, que tinha perfuração no rosto.

Outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos. Os Bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar a um homem de 30 anos, que estava no banco de trás.

Ele apresentava um ferimento por arma de fogo no dedo anelar da mão direita e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Igarassu.

A corporação informou que um outro passageiro do banco traseiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde não informada.

Uma quinta ocupante do táxi, uma mulher de 49 anos, que estava no banco da frente, não apresentava lesões aparentes no momento do socorro, segundo informou os Bombeiros.

Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes e nem o que pode ter motivado o crime.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, uma equipe da Força Tarefa de Homicídios está realizando as primeiras diligências e, por este motivo, não é possível fornecer mais informações sobre o caso no momento.



A corporação informou que o crime será investigado pela Delegacia de Divisão de Homicídios Metropolitana Norte.

