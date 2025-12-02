A- A+

Transporte Táxis do Recife passam a cobrar bandeira 2 desta terça-feira (2) até 2 de janeiro Valor da bandeirada continua R$ 5,12, mas o quilômetro passa de R$ 3,11 para R$ 3,76

A partir desta terça-feira (2), cerca de 6 mil táxis cadastrados no Recife passam a cobrar a bandeira 2 durante suas corridas.

A informação foi divulgada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O valor da bandeirada continua R$ 5,12, mas o quilômetro passa de R$ 3,11 para R$ 3,76.

Os táxis da capital pernambucana estão autorizados a rodar na bandeira 2 até às 5h59 de 2 de janeiro de 2026.

“A medida ocorre anualmente e serve como gratificação natalina aos motoristas nas festividades de fim de ano”, informou a CTTU.



