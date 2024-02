A- A+

Carnaval 2024 Táxis do Recife, Jaboatão e Olinda poderão circular livremente nas três cidades durante o Carnaval Ação entra em vigor a partir do meio-dia desta quinta-feira (8) e segue até as 13h da Quarta-feira de Cinzas

Os táxis do Recife e de Jaboatão dos Guararapes e Olinda, na Região Metropolitana, poderão circular livremente nos três municípios durante o período de Carnaval.

A ação acontece graças a um convênio firmado entre as três cidades, que entra em vigor a partir do meio-dia desta quinta-feira (8) e segue até as 13h da Quarta-feira de Cinzas, no dia 14 de fevereiro.

O objetivo da livre circulação entre municípios, segundo a Prefeitura de Jaboatão, é simplificar o transporte para os foliões ao longo de todo o período festivo, incluindo a semana pré-carnavalesca.

"A iniciativa abrange diversas facilidades para os táxis, incluindo parada e estacionamento, bem como o embarque e desembarque de passageiros em qualquer localidade, desde que observadas as normas reguladoras de trânsito vigentes", informou a gestão.

A Prefeitura de Jaboatão lembra que, durante o período de vigência do convênio, os mais de mil táxis cadastrados na cidade estão autorizados a utilizar a "Bandeira 2" das 22h desta sexta-feira (9) até as 6h do dia 14 de fevereiro.

"O valor fixo da bandeira continua R$ 5,12, e o custo por quilômetro rodado é de R$ 3,01", ressalta a gestão.



