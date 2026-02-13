Táxis do Recife têm ampliação do horário de Bandeira 2 e bilhetagem antecipada no Aeroporto

A- A+

Na quinta-feira (12) passaram a valer mudanças no sistema de táxi no Recife. O horário da Bandeira 2 será ampliado em dias úteis e finais de semana. Também foi adotada a bilhetagem antecipada no serviço comum - uma iniciativa que faz com que o usuário possa conhecer os valores e pagar as tarifas de determinados percursos de maneira antecipada. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) informou ainda que houve o realinhamento da tarifa, como forma de repor custos operacionais da categoria - como alta dos combustíveis e manutenção veicular.





Com a atualização, o valor da bandeirada para o Serviço Comum passa a ser de R$ 5,12, enquanto o quilômetro rodado na Bandeira 1 foi fixado em R$ 3,35 e na Bandeira 2 em R$ 4,05. Para quem utiliza o serviço especial (hotéis e aeroporto), os novos valores são de R$ 6,21 para a bandeirada, com o quilômetro custando R$ 4,07 na Bandeira 1 e R$ 4,85 na Bandeira 2. Em ambas as modalidades, a hora parada agora custa R$ 26,67 e a taxa por volume transportado é de R$ 0,39.

O novo decreto também altera o início da cobrança da Bandeira 2, seguindo uma tendência já adotada em capitais como São Paulo e Fortaleza para reforçar a renda da categoria.

Nos dias de semana, a Bandeira 2 passa a vigorar das 20h às 6h do dia seguinte. Já nos finais de semana, o valor diferenciado poderá ser aplicado a partir das 13h do sábado, seguindo de forma ininterrupta até às 6h da segunda-feira. O decreto também prevê o uso da Bandeira 2 durante todo o período do Carnaval e no mês de dezembro, devido ao aumento da demanda natalina.

Bilhetagem antecipada

Pela primeira vez, o serviço comum de táxi passa a oferecer opção de bilhetagem antecipada, assim como já ocorre com o táxi especial do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Agora, o passageiro do táxi comum terá a opção de conhecer e pagar o valor exato da viagem em guichês antes do embarque, com base em tabelas pré-fixadas por zonas de destino.

Para a Bandeirada não haverá reajuste de valor, continuando R$5,12. No entanto, o quilômetro na Bandeira 1 será fixado em R$ 3,35 e R$ 5,12 na Bandeira 2.

Para que os novos valores sejam aplicados, os taxistas deverão realizar a atualização dos taxímetros junto ao Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/PE) ou oficinas credenciadas, seguindo o calendário oficial e apresentando o Termo de Permissão regularizado junto à Prefeitura do Recife. Todas as informações sobre o novo decreto, incluindo as tabelas de destinos, estarão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do Conecta Recife.



