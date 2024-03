A- A+

Recife Taxista de 54 anos é encontrado morto a tiros e com as mãos amarradas às margens da BR-101, no Ibura Nilson Ferreira de Oliveira estava desaparecido desde o sábado (23)

Um taxista de 54 anos, desaparecido desde sábado (23), foi encontrado morto nessa segunda-feira (25), às margens da BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Nilson Ferreira de Oliveira foi achado com as mãos amarradas em um lençol e com perfuração de arma de fogo na região da cabeça.



Ele estava desaparecido desde o sábado (23), quando saiu de casa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Seu veículo, modelo Voyage, de placa PDY3766, não foi localizado até o momento. O caso foi registado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como latrocínio, quando há o roubo seguido de morte.



A PCPE informou que o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) investiga o crime.

