Taxista é levado para delegacia após cobrar mais de R$ 800 por viagem entre Galeão e Barra da Tijuca

Um motorista de táxi foi conduzido até a delegacia nesta quarta-feira no Rio, após denúncia de prática abusiva contra um turista chileno. O taxista teria cobrado 150 dólares — equivalente a R$ 848 na cotação atual — por uma corrida entre o Aeroporto do Galeão e a Barra da Tijuca. A ação foi realizada pela Polícia Militar e pela Superintendência de Táxi da Secretaria municipal de Ordem Pública, em conjunto.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo era conduzido por um motorista cadastrado, porém acompanhado de um segundo indivíduo, que não possuía qualquer autorização para atuar no serviço de transporte de passageiros. Ambos foram conduzidos à 32ª DP (Taquara), mas o caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), por envolver vítima estrangeira.





A superintendência da Seop informa que, por ser um auxiliar irregular, a permissão do veículo, a princípio, não será cassada. No entanto, o motorista auxiliar perderá o direito de exercer qualquer atividade como taxista na cidade do Rio. Após a ação, sua permissão foi imediatamente bloqueada, enquanto o veículo foi lacrado. Já a permissionária responsável pelo táxi será convocada para prestar esclarecimentos, informa a pasta municipal.

Nesta noite, uma estimativa feita na bandeira 2 calcula que a viagem entre o Galeão e a Barra, na altura da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, onde o turista acionou a polícia, custaria por volta de R$ 120.

