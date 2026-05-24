Dom, 24 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo23/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Taxista é preso em Copacabana após tentar cobrar R$ 3,4 mil de turistas alemães por corrida de R$ 40

Segundo a polícia, suspeito foi autuado em flagrante por estelionato após denúncia feita pelas vítimas na Avenida Atlântica

Reportar Erro
Praia de Copacabana no Rio de JaneiroPraia de Copacabana no Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um taxista foi preso em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães por uma corrida estimada em cerca de R$ 40. O caso aconteceu na Avenida Atlântica e foi atendido por equipes do 19º BPM (Copacabana).

Segundo a Polícia Militar, os turistas denunciaram a cobrança abusiva feita por meio de máquina de cartão. Após a abordagem, o motorista foi conduzido para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Leia também

• Fim da escala 6x1 pode reduzir capacidade de crescimento do Brasil, alertam economistas

• Brasil não é menor nem menos competitivo do que ninguém, diz Lula

• Surfista bate recorde com maior onda já surfada por uma mulher no Brasil

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estelionato. O caso foi encaminhado à Justiça.

As polícias não divulgaram a identidade do suspeito.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter