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Rio de Janeiro Taxista é preso em Copacabana após tentar cobrar R$ 3,4 mil de turistas alemães por corrida de R$ 40 Segundo a polícia, suspeito foi autuado em flagrante por estelionato após denúncia feita pelas vítimas na Avenida Atlântica

Um taxista foi preso em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães por uma corrida estimada em cerca de R$ 40. O caso aconteceu na Avenida Atlântica e foi atendido por equipes do 19º BPM (Copacabana).



Segundo a Polícia Militar, os turistas denunciaram a cobrança abusiva feita por meio de máquina de cartão. Após a abordagem, o motorista foi conduzido para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estelionato. O caso foi encaminhado à Justiça.



As polícias não divulgaram a identidade do suspeito.

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