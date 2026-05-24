Rio de Janeiro
Taxista é preso em Copacabana após tentar cobrar R$ 3,4 mil de turistas alemães por corrida de R$ 40
Segundo a polícia, suspeito foi autuado em flagrante por estelionato após denúncia feita pelas vítimas na Avenida Atlântica
Um taxista foi preso em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães por uma corrida estimada em cerca de R$ 40. O caso aconteceu na Avenida Atlântica e foi atendido por equipes do 19º BPM (Copacabana).
Segundo a Polícia Militar, os turistas denunciaram a cobrança abusiva feita por meio de máquina de cartão. Após a abordagem, o motorista foi conduzido para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).
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De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estelionato. O caso foi encaminhado à Justiça.
As polícias não divulgaram a identidade do suspeito.