Taylor Swift pede que fãs votem na "Super Terça" nos EUA

A estrela pop Taylor Swift convocou seus seguidores a votarem na "Super Terça" (5), dia-chave das primárias nos Estados Unidos, sem expressar apoio a nenhum candidato específico.

Swift, uma das celebridades mais influentes da atualidade, apoiou em 2020 a campanha do democrata Joe Biden, atual ocupante da Casa Branca, que pode enfrentar novamente o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

"Hoje, 5 de março, são as primárias presidenciais no Tennessee e em outros 16 estados e territórios", escreveu Swift em uma publicação do Instagram, referindo-se ao estado onde passou grande parte de sua juventude.

"Queria lembrar a vocês, pessoal, a votarem para eleger quem melhor represente VOCÊS. SE ainda não o fizeram, planejem-se para votar hoje", disse a artista, premiada com vários Grammys.