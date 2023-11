A- A+

BRASIL Taylor Swift: saiba como funciona entrada e distribuição de água em grandes shows pelo mundo Ponto crítico na apresentação da cantora nesta sexta (17) no Rio, que culminou com a morte de uma fã devido ao calor, proibição de ingresso do público com garrafas foi alvo de crítica de internautas e políticos

Após a morte da estudante de Psicologia Ana Benevides, de 23 anos, no show da cantora Taylor Swift na sexta, no estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio, devido ao intenso calor, a empresa organizadora do evento foi alvo de críticas na internet por proibir que o público entrasse no local com garrafas de água. Segundo os fãs, eles eram obrigados a comprar o produto dentro do Engenhão, onde os preços eram muito altos (um copo de água era vendido a R$ 10). A prática é comum em shows no Brasil e no exterior, e passa por questões de segurança: a organização pode proibir embalagens que possam apresentar risco aos presentes, como vidro e metal.

No entanto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, impedir que pessoas entrem com produtos alimentícios na mesma forma como são comercializados no interior do estádio, podem ser consideradas práticas abusivas. Muitos festivais e grandes eventos no Brasil e pelo mundo adotam medidas para garantir a hidratação do público.

No Rock in Rio, por exemplo, é permitido levar garrafas plásticas sem tampa, para o consumo de água, que pode ser reabastecida gratuitamente em diversos bebedouros de água potável espalhados pelo festival. No Lollapalooza deste ano, que aconteceu em março em São Paulo, a entrada com garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem e embalagens rígidas com tampa era proibida, mas também havia estações com distribuição gratuita de água potável, além de dois pontos para a retirada das squeezes, pra o público. No exterior, a maioria dos grandes festivais distribui água gratuitamente, como no Roskilde Festival, na Dinamarca, e no Glastonbury, na Inglaterra, e em alguns lugares isso é previsto em lei, como em Amsterdã, na Holanda.

No Primavera Sound, também organizado pela T4F, mesma empresa dos shows de Taylor Swift, que acontece em São Paulo de 29 de novembro a 3 de dezembro, será permitida a entrada com água mineral em copo plástico lacrado (2 unidades por pessoa). Estão vetadas garrafas, latas e bebidas compradas fora do evento. A cantora americana, que lamentou em suas redes a morte da fã, se apresenta ainda no Rio neste sábado (18) e domingo (19).

Após pedir a investigação à Secretaria Nacional do Consumidor sobre a morte da jovem, o Ministro da Justiça Flávio Dino determinou neste sábado a permissão da entrada de garrafas de água em shows:

"A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso", publicou o ministro em sua conta no X (antigo Twitter), acrescentando que serão tomadas as providências cabíveis para a fiscalização, bem como atuação da Polícia, se necessário.

O prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro também anunciaram medidas que devem ser tomadas pela produtora para aplacar o calor no show deste sábado, como distribuição de água, instalação de novos pontos de hidratação e permissão da entrada de garrafas vazias, sem tampa, para servir de refil, depois de o Procon oficiar a organizadora.

Em nota divulgada na tarde de sábado no X, a T4F, empresa organizadora do evento, afirmou já estar tomando providências para o segundo dia de show de Taylor Swift. Segundo a nota, o plano de ação especial será reforçado com o fornecimento de água nas filas, acessos, entradas e no interior do estádio, bem como pontos de distribuição gratuita de água durante o evento e a permissão de entrada com copos de água lacrados.

