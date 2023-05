A- A+

Transporte escolar TCE fiscaliza veículos de transporte escolar em Pernambuco; apenas 10% têm o selo do Detran Mais de 3800 veículos foram vistoriados na operação, que teve início no dia 2 de maio

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou, nesta quinta-feira (11), em entrevista coletiva na sede do órgão, na rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, dados de uma fiscalização sobre transporte escolar em Pernambuco.

A operação teve início no dia 2 de maio e será encerrada nesta quinta (11). Nos números prévios, mais de 3800 veículos foram vistoriados em todos os municípios do Estado.

Desse montante, 3323 são da frota municipal, e 486, da estadual. Na fiscalização de 2022, 844 veículos passaram por revisão do TCE.

"O tribunal tem estado mais atento a esse tipo de serviço e preocupado em chegar junto dos municípios, diagnosticar a situação e cobrar os gestores para chegar, em conjunto com eles, a uma solução. Pactuar obrigações e prazos", disse Elmar Pessôa, coordenador da fiscalização.

De acordo com os auditores do TCE, foram encontrados alguns problemas nos veículos: pneus carecas, falta de cinto de segurança, bancos em péssimas condições e veículos sem tacógrafo.

Apenas 10% dos veículos vistoriados apresentaram o selo de licença do Detran para transporte escolar.

Houve um aumento em relação à operação do ano passado, na qual 4% tinham o selo. Os números, porém, ainda são considerados baixos.

"Os veículos não têm o selo por vários motivos. A gente atribui isso a uma cultura de não submeter esses veículos a esse tipo de inspeção. Mas também boa parte da frota não passaria na vistoria", analisa Elmar.

O objetivo do TCE, com a consolidação dos dados, é se reunir com as prefeituras e negociar prazos para ter um avanço mais "significativo".

