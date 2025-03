TCE-PE abre inscrições para seleção de estágio em 16 cursos; veja como se inscrever

A- A+

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) abriu inscrições para o processo seletivo de estágio destinado a estudantes de 16 cursos de graduação.

As vagas são para atuação presencial no TCE-PE e na Escola de Contas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), no Recife.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, no site do Instituto Sustente, até o dia 10 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 50.

A prova será realizada de forma on-line, com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Quem pode participar?

Podem se inscrever estudantes de graduação matriculados e cursando em instituições de ensino públicas ou privadas, com um período máximo de 24 meses para conclusão do curso no momento da convocação.

As vagas são para alunos a partir do 4º período dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Ciências Econômicas, Ciências Políticas, Design Gráfico, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Secretariado.

Carga horária e benefícios

Os estagiários cumprirão uma jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. A bolsa oferecida é de R$ 1.400, além de auxílio-transporte.

Do total de vagas, haverá reserva para os seguintes grupos:

10% para pessoas com deficiência;

10% para candidatos autodeclarados pretos e pardos;

10% para indígenas brasileiros;

1% para candidatos com mais de 60 anos.

