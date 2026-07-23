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VACINAÇÃO TCE-PE aponta avanço da vacinação no estado; uma cidade alcançou topo do ranking Levantamento em 184 municípios mostra aumento de cidades em níveis satisfatórios e melhorias na estrutura de conservação de imunizantes; Recife ocupa a 10ª posição na categoria moderada

Um levantamento inédito divulgado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) revela avanços e desafios no Programa Nacional de Imunizações (PNI) nos 184 municípios do estado.



Segundo o Índice de Fiscalização do PNI (IFPNI), referente a 2025, o número de cidades em situação considerada "satisfatória" mais do que dobrou em relação a 2023, saltando de 23 para 49 municípios.



Além disso, a cidade de Alagoinha alcançou o nível "desejável", considerado o topo do ranking da fiscalização, um feito inédito desde o início do acompanhamento do órgão, em 2021.



A classificação analisa estrutura física, equipamentos, processos de trabalho e equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Recife aparece na 10ª colocação da categoria "moderada", grupo que reúne 72 municípios do estado.

Redução de casos graves e melhoria na estrutura

Outro dado positivo destacado pelo órgão de controle é a queda expressiva nas cidades com piores indicadores, sinalizados como níveis grave e crítico:

As cidades classificadas em situação grave caíram de 71 para 57 entre 2023 e 2025. Já as que permaneceram no nível crítico passaram de 20 para apenas cinco: Xexéu, Ilha de Itamaracá, Chã de Alegria, Correntes e Orocó.

A fiscalização constatou que a estrutura física das salas de vacinação também apresentou melhorias. A presença de itens obrigatórios, como refrigeração adequada e termômetros, cresceu 41%, enquanto o descarte e a substituição de geladeiras domésticas por câmaras refrigeradas adequadas subiu 12%.



A manutenção periódica de equipamentos, usados para armazenar e conservar os imunizantes, cresceu 27% e 9% na disponibilização de vacinas nas unidades de saúde. A busca ativa de crianças com vacinas em atraso também aumentou mais de 15%.

Pontos de alerta: equipes reduzidas e menor divulgação

Apesar dos avanços na infraestrutura, o relatório do TCE-PE acendeu um sinal de alerta para a perda de braço operacional e ações educativas nos municípios.



A quantidade de enfermeiros, técnicos e auxiliares diretamente envolvidos na vacinação infantil recuou 2,78%. O número de equipes capacitadas para o PNI caiu mais de 8%, e a disponibilidade de profissionais substitutos em casos de folgas ou férias recuou 7%.

Em relação às campanhas publicitárias e informativas de vacinação nos canais oficiais das prefeituras, houve uma queda de 12,42%. Já a vacinação direta em creches e escolas teve redução de 9,94%.

Para quem desejar, os dados e recortes por município podem ser consultados pela população no portal Tome Conta, do TCE-PE.

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