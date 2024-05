TDAH: o distúrbio com diagnóstico que escapa dos médicos

A- A+

Pouco antes de Katie Marsh abandonar a faculdade, ela começou a se preocupar com a possibilidade de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ( TDAH).

"O tédio era como uma sensação de queimação dentro de mim" conta Marsh, que agora tem 30 anos e mora em Portland, Oregon (EUA). "Eu mal fui para a aula. E quando o fiz, senti como se tivesse muita energia reprimida. Como se eu tivesse que me movimentar o tempo todo".

Então ela pediu uma avaliação de TDAH – mas ficou surpresa ao saber que os resultados foram inconclusivos. Ela nunca mais voltou à escola. E só depois de procurar ajuda novamente, quatro anos depois, ela foi diagnosticada por um especialista em TDAH.

"Foi muito frustrante" diz ela.

O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns em adultos. No entanto, muitos profissionais de saúde têm formação desigual sobre como avaliá-la, e não existem diretrizes de prática clínica nos EUA para diagnosticar e tratar pacientes após a infância.

Sem regras claras, alguns provedores, embora bem-intencionados, estão apenas “inventando à medida que avançam”, disse o médico David W. Goodman, professor assistente de psiquiatria e ciências comportamentais na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins.

Essa falta de clareza deixa os profissionais de saúde e os pacientes adultos em uma situação difícil.

"Precisamos desesperadamente de algo que ajude a orientar o campo" ressalta o médico Wendi Waits, psiquiatra da Talkiatry, uma empresa online de saúde mental. "Quando todos praticam de maneira um pouco diferente, fica difícil saber a melhor forma de abordar isso".

Os sintomas de TDAH podem surgir na idade adulta?

O TDAH é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento que começa na infância e é tipicamente caracterizado por desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade. Os pacientes são geralmente classificados em três tipos: hiperativos e impulsivos, desatentos ou uma combinação dos dois.

Os dados mais recentes sugerem que cerca de 11% das crianças de 5 a 17 anos nos Estados Unidos foram diagnosticadas com TDAH. E estima-se que cerca de 4% dos adultos tenham o distúrbio. Mas há apenas duas décadas, a maioria dos prestadores de cuidados de saúde mental “não acreditava realmente no TDAH em adultos”, disse Goodman.

Agora, na maior parte, esse não é mais o caso. E durante a pandemia, as prescrições de estimulantes, utilizados principalmente para tratar o TDAH, “aumentaram acentuadamente”, especialmente entre adultos jovens e mulheres, de acordo com um estudo publicado na JAMA Psychiatry.

Ao diagnosticar a condição, os médicos contam com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o manual oficial de transtornos mentais da Associação Psiquiátrica Americana, que contém um requisito um tanto arbitrário: para atender aos critérios diagnósticos de TDAH, sintomas significativos , como esquecimento contínuo e fala fora de hora, devem estar presentes em pelo menos dois momentos antes dos 12 anos.

Mas às vezes, os pacientes mais velhos não se lembram dos sintomas da infância ou dizem que esses sintomas eram leves.

Judy Sandler, 62 anos, que mora em Lincolnville, Maine, só foi diagnosticada com TDAH aos 50 anos, depois de se aposentar do emprego como professora: Foi a primeira vez em sua vida que ela sentiu que não conseguia fazer nada. Ela queria escrever, mas quando se sentava para se concentrar, imediatamente sentia vontade de se levantar e fazer outra coisa: “Só vou lavar a roupa”, pensava ela. “E então vá passear com o cachorro.”

Durante seus anos de trabalho, ela se beneficiou de uma agenda “hiperestruturada” – até a aposentadoria.

"De repente, senti como se o tapete tivesse sido puxado."

Pacientes como Sandler caem em uma área cinzenta. Ela não se lembrava de ter tido sintomas significativos na escola ou em casa; em vez disso, ela indicou que os seus sintomas se tornaram mais problemáticos mais tarde na vida. Seu marido, de 33 anos, no entanto, notava sintomas há anos: ela costumava ser esquecida, por exemplo, e achava difícil desacelerar.

— Há muito mais sutileza em fazer esse diagnóstico – especialmente em pessoas inteligentes e de alto desempenho – do que apenas uma lista de verificação de sintomas — explica Goodman.

O DSM está ignorando sintomas?

O DSM lista nove sintomas de desatenção e nove sintomas de impulsividade-hiperatividade que são usados para avaliar se um adulto ou uma criança tem TDAH.

O DSM não inclui formalmente sintomas relacionados à desregulação emocional, que ocorre quando alguém tem dificuldade em controlar o humor. Também não menciona oficialmente déficits de funcionamento executivo ou problemas de planeamento, organização e autorregularão. Mas estudos descobriram que esses são alguns dos sintomas mais comuns que os adultos com TDAH apresentam, diz Russell Ramsay, psicólogo que trata o TDAH em adultos.

Quando o DSM-5 foi publicado em 2013, não havia investigação suficiente de alta qualidade para apoiar a adição destes sintomas, disse Goodman. Mas os especialistas dizem que ainda é útil considerá-los ao avaliar alguém.

Goodman está trabalhando com Ramsay e outros especialistas em TDAH de todo o mundo para desenvolver as primeiras diretrizes dos EUA para diagnosticar e tratar adultos com TDAH, em colaboração com a Sociedade Profissional Americana de TDAH e Transtornos Relacionados.

Há uma urgência em fazê-lo, em parte devido a novas pesquisas que surgiram na última década. Além disso, embora o TDAH em adultos muitas vezes não seja diagnosticado e tratado, algumas pessoas podem ser diagnosticadas sem realmente ter o transtorno – e receber medicamentos de que realmente não precisam, diz Goodman.

As novas diretrizes, que deverão estar disponíveis para comentários públicos ainda este ano, terão como objetivo criar um processo mais uniforme para o diagnóstico de adultos, mas o DSM continuará a ser o “padrão ouro” para os prestadores, explica Ramsay.

"Não está errado" acrescenta. "Está simplesmente incompleto".

É TDAH ou outra coisa?

Para adultos, um diagnóstico adequado de TDAH normalmente requer várias etapas: uma entrevista com o paciente; uma história médica e de desenvolvimento; questionários de sintomas; e, se possível, conversas com outras pessoas da vida do paciente, como o cônjuge.

"Não existem atalhos" afirma o médico Lenard A. Adler, professor de psiquiatria da Escola de Medicina Grossman da NYU, ao falar para centenas de profissionais de saúde na conferência da Associação Psiquiátrica Americana no início de maio. "Isso não é fácil".

Embora todos tenham dificuldade em prestar atenção ou fiquem inquietos de vez em quando, acrescentou ele, é o quão difundidos e significativos são os sintomas e o quão consistentes e prejudiciais eles têm sido ao longo da vida do paciente que ajuda os médicos a decidir se um diagnóstico de TDAH é apropriado.

Mas vários fatores podem tornar isso complicado.

Pessoas que se consideram grandes usuárias de tecnologia digital têm maior probabilidade de relatar sintomas de TDAH, sugere a pesquisa.

Existe um dilema do “ovo ou da galinha”, disse Waits. As pessoas com TDAH são mais atraídas pelo uso da tecnologia digital do que a média das pessoas? Ou o TDAH deles se desenvolveu devido ao uso da tecnologia?

Pessoas com TDAH também são propensas a ter outra condição coexistente, como transtorno por uso de substâncias, depressão ou ansiedade, o que pode tornar difícil para médicos e pacientes entenderem se seus sintomas são resultado de TDAH, especialmente se os sintomas se sobrepõem.

Marsh, que foi diagnosticada com depressão quando adolescente e tomou até 10 medicamentos diferentes para tratá-la sem muito sucesso, finalmente recebeu o diagnóstico de TDAH depois de visitar um psicólogo em sua cidade natal. Desta vez, a praticante aproveitou o tempo para conversar com os pais e o parceiro e depois fez uma nova análise dos resultados dos testes que haviam sido considerados inconclusivos quatro anos antes.

Depois que Marsh iniciou a terapia e começou a tomar o estimulante dexmetilfenidato, a diferença em como ela se sentia era “insana”, disse ela. Sua depressão também melhorou.

"Eu poderia acompanhar as coisas em meu cérebro com mais facilidade" acrescenta. "Consegui fazer muito mais coisas porque tenho motivação para isso".

